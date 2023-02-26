В Украину прибыл министр обороны Эстонии с пакетом военной помощи ССО. Фото

26 февраля в украинскую столицу прибыл министр обороны Эстонии Ханно Певкура с новым пакетом помощи от своего народа. В него входят автоматы, беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, генераторы и зарядные устройства, а также экипировка для военных.

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Об этом рассказал глава Минобороны Украины Алексей Резников на своей странице в Facebook. Это уже не первый визит его эстонского коллеги в Киев, и снова он продемонстрировал широкий жест поддержки и солидарности украинской нации в это тяжелое время.

"Переоценить помощь Эстонии сложно. Только представьте – общая сумма помощи Украине от Эстонии уже превысила 1% ВВП! Постоянная поддержка в рамках "Рамштайна", гаубицы 155 мм, инициатива "1 миллион снарядов 155 мм для Украины", полевые госпитали и лечение наших воинов — лишь небольшой перечень того, что для нас делает дружественная Эстония", – указано в сообщении.

Напомним, что ранее Эстония безвозмездно передала нашей стране ракеты противотанкового ракетного комплекса "Джавелин", гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медикаменты, средства индивидуальной защиты (каски, д.) и пакеты с консервированными продуктами.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в январе Эстония утвердила самый крупный для страны пакет военной помощи Украине общей стоимостью 113 млн евро. Все гаубицы 155 мм, которые были на вооружении эстонской армии, государство передало нашим Силам обороны.

По информации от эстонской разведки Путин по-прежнему убежден, что время на его стороне. И хотя оккупанты вряд ли добьются "качественного скачка" в своих военных возможностях, кремлевского лидера это не остановит, несмотря на все потери.