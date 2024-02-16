В Украине сложилась катастрофическая ситуация с защитой информации об оборонных предприятиях в открытых реестрах. Несмотря на действие военного положения, сейчас такая информация совершенно не защищена. Например, любой из открытых данных может узнать, где будет строиться завод по производству ударных БПЛА, а заплатив небольшую сумму за доступ к таможенной базе – получить информацию, кто и откуда завозил 120 мм минометные выстрелы для украинских Сил обороны.

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Доступ до реєстрів потрібно обмежити, і зробити це негайно. NAUDI піднімає це питання вже чотири місяці поспіль – зверталися і до РНБО, і до Служби безпеки України, і до Кабінету міністрів. Усі відомства визнають важливість проблеми, але час іде, а фактичної реакції досі немає.

Враховуючи нагальність питання, Голова Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України Сергій Пашинський звернувся до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля із закликом негайно втрутитися в ситуацію.

"Така ситуація є неприпустимою, вона безпосередньо впливає на стан обороноздатності нашої Держави", – наголосив він.