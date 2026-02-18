В Турции заявили, что война между Россией и Украиной зашла в стратегический тупик

Агрессивная война РФ против Украины оказалась в состоянии затяжного противостояния без очевидных признаков скорого завершения. Боевые действия становятся все более опасными на фоне ядерных угроз и применения новейших автономных систем вооружения.

В то же время Турция продолжает активно выступать посредником в попытках способствовать прекращению российско-украинской войны. Об этом сообщается в отчете Национальной разведывательной организации Турции (MİT) за 2025 год.

Глобальная нестабильность и угрозы безопасности

По словам главы Национальной разведывательной организации Турции Ибрагима Калина, 2025 год прошел под знаком войн и конфликтов и стал периодом размывания глобальных норм и ценностей и демонстрацией неспособности действующего международного порядка эффективно реагировать на кризисы.

Он также охарактеризовал его как год переоценки стратегических балансов, стремительных изменений в геоэкономике и многократного роста рисков, связанных с технологическим развитием. Калин отметил, что в течение прошлого года традиционные угрозы безопасности все чаще приобретали гибридные формы, а атмосфера хаоса ощущалась в разных регионах мира.

"Война между Россией и Украиной достигла точки стратегического тупика между военной поддержкой Запада и стратегией индустриального истощения со стороны России. Пока стороны оказались между требованиями территориальных уступок и гарантиями безопасности за столом переговоров, характер войны эволюционировал в сторону ядерного противостояния и растущего применения автономных систем вооружения", – заявил он.

Напомним, министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что Европа должна помочь Украине принять определенные сложные решения, касающиеся окончания войны. По его словам, это нужно для того, чтобы избежать очередных потерь и "предотвратить катастрофу".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что атаки на российские танкеры в Черном море создали новый уровень напряжения в регионе. По его словам, подобные инциденты представляют риски для судоходства и общей безопасности.

