В США разочарованы, что Кремль отклоняет предложения прекратить войну в Украине – ISW

Официальные лица США все больше разочарованы тем, что страна-агрессор Россия отвергает их предложения по прекращению войны против Украины. В администрации президента Дональда Трампа заявили, что тот "теряет терпение" и может даже выйти из предложенного им же мирного процесса.

Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики рассказали о настроениях американской стороны.

Так, недавно издание New York Times со ссылкой на европейских чиновников, знакомых с обсуждениями в Париже 17 апреля, сообщило, что позиция США по прекращению огня в основном остается неизменной. Однако там разочарованы, что российские официальные лица "затягивают" и настаивают на дополнительных условиях для предложенного Трампом безусловного всеобщего прекращения огня, включая "денацификацию" Украины.

В ISW напомнили, что российский диктатор Владимир Путин назвал "денацификацию" одной из своих главных целей во время полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, а российские чиновники раньше определяли "денацификацию" как "ликвидацию тех, кто насаждает" русофобию другим людям.

"С тех пор Путин и другие официальные лица Кремля повторили это требование, чтобы призвать к изменению режима в Украине и установлению пророссийского прокси-правительства", – подчеркнули аналитики.

Кроме этого, 18 апреля издание Axios со ссылкой на двух европейских дипломатов сообщило, что госсекретарь США Марко Рубио сказал дипломатам Великобритании, Германии и Франции, что Трамп "теряет терпение" и может выйти из мирного процесса, если мирное соглашение не будет заключено "вскоре".

В тот же день сам американский лидер заявил, что все еще надеется заключить мирное соглашение "скоро" и предупредил: если Украина или Россия "очень усложнят это", то "мы просто пойдем".

Телеканал CNN 18 апреля процитировал источник, знакомый с администрацией республиканца, который отметил, что пока в команде Трампа пытаются спланировать еще одну встречу между специальным посланником США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом и российскими властями для обсуждения предложенной структуры мирного соглашения.

В ISW не стали оценивать, насколько возможно, что Соединенные Штаты Америки выйдет из инициированного их же лидером мирного процесса. Недавно госсекретарь США Марко Рубио в очередной раз заявил, что война России против Украины не может завершиться военным путем, поэтому призвал Европу помочь сдвинуть с места мирный процесс.

Страна-агрессор Россия цинично объявила о "30-часовом прекращении огня" на Пасху и сама же ее нарушила. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 19 апреля подчеркнул, что российское "пасхальное перемирие" не действует: на некоторых участках фронта слышна артиллерия оккупантов и летают вражеские дроны.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, администрация президента США Дональда Трампа не обсуждает новый пакет помощи Украине, при этом нынешняя поддержка, принятая при президентстве Джо Байдена, уже исчерпывает себя. Кроме того, дальнейший обмен разведданными между странами также находится под вопросом.

