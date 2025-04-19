'У этой войны нет военного решения': Рубио призвал Европу помочь 'сдвинуться с места' мирный процесс

Государственный секретарь США Марко Рубио в очередной раз заявил, что война России против Украины не может завершиться военным путем. По его словам, ни Киев, ни Москва не имеют возможности быстро остановить боевые действия, поэтому Европа должна помочь сдвинуть с места мирный процесс.

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С таким заявлением американский чиновник выступил на брифинге в пятницу, 18 апреля. Он сказал, что Европа должна быть вовлечена в мирный процесс.

"Могу сказать одно: у этой войны нет военного решения. Ни у одной из сторон нет стратегических возможностей, чтобы быстро закончить эту войну. Итак, мы здесь говорим о том, чтобы избежать смерти тысяч и тысяч людей в течение следующего года", – отметил Рубио.

По мнению главы американского внешнеполитического ведомства, Великобритания, Франция и Германия могут помочь "сдвинуть это с места и приблизить к решению".

Рубио сказал журналистам, что США могут выйти из переговоров по завершению войны в Украине, если в ближайшие дни в администрации Трампа решат, что мир в нашем государстве "невозможен".

Он заявил, что необходимо как можно быстрее определить, "возможен ли" мир в Украине, подчеркнув, что "Соединенные Штаты имеют другие приоритеты", после встреч в Париже между американцами, европейцами и украинцами.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон может выйти из переговоров, если любая из сторон будет осложнять процесс достижения мира.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 апреля Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки получат ответ государства-агрессора России о мирных переговорах по завершению войны в Украине уже на этой неделе. После ответа россиян будут приняты соответствующие решения.

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