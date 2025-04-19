Администрация президента США Дональда Трампа фактически не ведет серьезных дискуссий о следующем пакете военной помощи для Украины. При этом нынешняя поддержка, которая была принята в последние месяцы правления администрации Джо Байдена, уже исчерпывает себя.

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Кроме того, дальнейший обмен разведывательными данными также находится под вопросом. Об этом говорится в материале The New York Times.

По словам сторонников Украины в Конгрессе, в Белом доме или на Капитолийском холме даже не обсуждают вероятность предоставления военной помощи Украине в будущем. В свою очередь европейские чиновники заявляют, что они даже не получили от членов команды Трампа заверений в том, что Соединенные Штаты продолжат обширный обмен разведывательными данными по Украине, который имел ключевое значение для способности наносить удары по российским войскам и инфраструктуре.

В последнее время, когда Белый дом говорит о своих отношениях с Украиной, администрация Трампа чаще упоминает получение выгоды для себя, а не то, что планирует дать для борьбы с российской агрессией. Более того, президент Трамп и госсекретарь Марко Рубио прямо заявили, что Соединенные Штаты могут отказаться от дипломатических усилий, если в ближайшее время не удастся достигнуть прогресса по мирному урегулированию.

В NYT отметили, что слова Трампа и Рубио стали "американским подарком" для российского диктатора Владимира Путина. Аналитики считают, что с момента инаугурации Трампа он или его главные советники по национальной безопасности делали заявления, которые играли на руку России. Речь идет, в частности, об исключении вопроса членства Украины в НАТО и так называемые территориальные уступки.

Напомним, Россия продолжает делать вид, что якобы открыта для переговоров с США по прекращению огня в Украине. Однако последние заявления как ряда российских должностных лиц, так и главных пропагандистов Кремля показывают, что это не так.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки якобы открыты к тому, чтобы признать контроль страны-агрессора России над оккупированным в 2014 году украинским полуостровом Крым. Это может стать шагом к более широкому "мирному соглашению" между Киевом и Москвой.

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