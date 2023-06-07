В США надеются, что Китай подтолкнет РФ прекратить войну против Украины, – посол

Соединенные Штаты Америки надеются, что Китай подтолкнет страну-агрессор Россию прекратить войну в Украине. Там хотят, чтобы Пекин надоумил РФ вывести войска из территории нашего государства.

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И это, как считают в Белом доме, будет правильным выбором КНР. Об этом сообщает CNN.

"Мы очень надеемся, что они сделают правильный выбор, но правильный выбор для Китая - это подтолкнуть Россию к соблюдению международного права, вывести свои войска и увидеть восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины", – заявил посол США в Китае Николас Бернс.

По его словам, весь мир ожидает именно такой сценарий. Однако действия китайский властей нельзя предугадать. В США только надеются на то, что Пекин осознает позицию США.

Отметим, Россия становится все ближе к тому, чтобы превратиться в колонию Китая. Российский диктатор Владимир Путин призвал засеять соей поля на Дальнем Востоке РФ, чтобы потом поставлять эту продукцию в КНР.

Ранее глава разведки Соединенных Штатов (ЦРУ) Уильям Бернс назвал усилия президента РФ Владимира Путина "огромным стратегическим провалом для России". По словам Бернса, Путин помог укрепить западную коалицию в поддержку Украины и может в конечном итоге сделать Россию экономической колонией Китая.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бернс сказал, что РФ становится зависимой от Китая в экспорте "энергетических ресурсов и сырья". А альянс России и КНР быстро становится несбалансированным и представляет собой потенциальную геополитическую проблему для Путина, который рискует стать чрезмерно зависимым от иностранного игрока.

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