В США Филатов подписал соглашение о дружественном сотрудничестве Днепра и Нью-Йорка. Фото

Во время рабочего визита в Соединенные Штаты мэр Днепра Борис Филатов и мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между городами. Церемония подписания состоялась в помещении New York City Hall.

Нью-Йорк является крупнейшим городом США и одним из ведущих мировых финансово-экономических центров с мощностью, сопоставимой с экономиками развитых государств.

"Я искренне считаю, что для нашего прифронтового города это действительно знаковое событие. Одно из таких, о которых еще несколько лет назад было нечего и мечтать. А теперь это стало реальностью. Благодарен нашей команде и всем американским коллегам, которые провели плодотворные переговоры на каждом этапе пути к этому соглашению. Все подробности – позже", – отметил мэр Днепра Борис Филатов.

Также он выразил благодарность американскому народу за многоуровневую поддержку Украины во время полномасштабной войны.

Во время встречи обсуждались вызовы, с которыми сталкивается Днепр в условиях военного времени.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс отметил, что с начала войны город предоставлял убежище всем, кто в нем нуждался, и сейчас здесь проживает одна из крупнейших украинских общин в Америке.

"Мы были с вами, когда разорвалась первая бомба, и так же мы рядом с вами сейчас. Я хочу поблагодарить господина мэра, который понимает, что управлять городом означает не только обеспечивать поддержку там, но и приезжать в такие места, как Америка. Чтобы добавить свой голос и информацию – чтобы мы могли продолжать развивать партнерство. Соглашение, которое мы подписали, оно о том, что партнерство будет продолжаться. Спасибо", – сказал мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.

