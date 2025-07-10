В Совете Европы раскритиковали украинскую власть за санкции против Порошенко

Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти в Меморандуме по Украине раскритиковал санкции против пятого президента Украины и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

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В Меморандуме, который был составлен по результатам визита в Украину в марте 2025 года, О'Флаэрти отметил: военное положение не может быть оправданием для свертывания демократии, преследования политических оппонентов и введения против них внесудебных санкций, а также давления на медиа.

"Комиссар обеспокоен сообщениями о случаях вероятного запугивания и других форм преследования украинских журналистов, юристов, гражданского общества, политических лидеров и лидеров общественного мнения, которые критикуют власть. В нескольких случаях украинские власти ввели так называемые персональные санкции к некоторым из этих лиц, ограничивая среди прочего их свободу передвижения, выражение мнений и имущественные права. Комиссар обеспокоен применением персональных санкций против граждан Украины, поскольку они влекут за собой значительные ограничения прав человека и обходят обычные судебные механизмы", – говорится в материале, который цитирует "5 канал".

Также в меморандуме отмечается, что "комиссар рекомендует эффективно расследовать сообщения о запугивании и преследовании. Следует также обратить внимание на сообщения об избирательном использовании военного набора, что может иметь негативное влияние на свободу выражения мнений и в целом на гражданское общество".

"В условиях военного положения Украина также ввела упрощенный формат телевизионных новостей, создав "Единые новости" – совместный марафон нескольких национальных СМИ. В своем отчете о расширении ЕС за 2024 год Европейская комиссия рекомендовала Украине продолжать усилия по поддержке и постепенному восстановлению прозрачного, плюралистического и независимого медиаландшафта, обеспечивая, чтобы ограничения, наложенные из соображений безопасности, отвечали ключевым общественным правам и интересам, таким как доступ к информации и свобода СМИ. Комиссар призывает украинскую власть гарантировать соответствие любых ограничений свободы слова требованиям Конвенции", – говорится в документе.

Как известно, комиссар признает право Украины на самооборону и законные причины для ограничения прав человека с целью противодействия агрессии России.

"По мере продвижения мирного процесса и выхода Украины из военного положения ее следует поддерживать в ослаблении и снятии этих ограничений. Комиссар надеется, что с появлением первых настоящих признаков мира Украина быстро восстановит демократическую среду в целом в полном соответствии со своими международными обязательствами в области прав человека", – отмечается в Меморандуме.