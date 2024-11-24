В Румынии стартовал первый тур президентских выборов: какие прогнозы

В воскресенье, 24 ноября, в Румынии стартовал первый тур президентских выборов. Одним из фаворитов предвыборной гонки считается действующий премьер-министр Марчел Чолаку, который представляет Социал-демократическую партию.

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Однако результаты второго тура могут быть неожиданными и, вероятно, будут зависеть от того, с кем будет бороться Чолаку за президентское кресло. Об этом сообщает Polska Agencja Prasowa.

В первом туре принимают участие более 10 кандидатов. Согласно опросам, глава Социал-демократической партии Чолаку лидирует в опросах перед первым туром, но его нельзя считать несомненным фаворитом. Если во второй тур выйдет представитель правых, левоцентристский кандидат может проиграть.

В то же время победа Чолаку будет выглядит ьотносительно уверенной, если во второй тур, который состоится 8 декабря, выйдет лидер партии "Союз за единство румын" Георге Симионе. За радикальные взгляды в Румынии его окрестили "экстремистом" поэтому мобилизация против Симионе будет сильнее, чем анти-социал-демократические настроения.

Предвыборные опросы давали пяти кандидатам наибольшие шансы на выход во второй тур. Кроме Чолаку, это Симион и Елена Ласкони, а также еще один бывший премьер-министр и лидер Национал-либеральной партии Николае Чуке.

Последние опросы подтвердили, что в первом туре Чолаку может набрать порядка 24% голосов, а за второе место будут сражаться Елена Ласкони и Георге Симионе. Согласно предварительному опросу компании, оба кандидата на второе место имели почти одинаковые результаты: Симионе мог рассчитывать на 15,4%, а Ласкони – на 15,3% поддержки. Николае Чука, согласно опросу, может рассчитывать на 14,3% голосов.

Напомним, Марчел Чолаку решительно выступает за поддержку Украины. Политик решительно поддерживает нашу страну и ее членство в ЕС и НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, в Румынии планирую начать производство взрывчатки, дронов и бронетехники. В настоящее время ведутся переговоры по строительству нескольких заводов и, в частности, запуску завода тротила, что очень выгодно для Украины.

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