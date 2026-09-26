В России заговорили о возможности введения военного положения: в ЦПД объяснили, что стоит за слухами

В России начали распространять информацию о возможности введения военного положения. В то же время эти сообщения могут быть связаны с попыткой проверить настроения населения страны и напугать Европу и Украину.

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Об этом в Telegram сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Он отметил, что не верит в реализацию такого сценария сейчас, а также обратил внимание на то, что российские власти даже мобилизацию публично не объявляли, проводя её скрытно.

Зачем в России распространяют слухи о военном положении

По словам Коваленко, информацию о возможном введении военного положения могли распространить для того, чтобы вновь проверить настроения населения в России.

"Сейчас запустили слухи о военном положении, чтобы вновь прощупать настроения населения в России, в Кремле будут проводить социологические опросы", — заявил руководитель ЦПД.

Он также отметил, что подобные сообщения могут использоваться для запугивания европейцев и украинцев. По его словам, усталость российского населения от войны только растет.

Коваленко добавил, что даже слухи о мобилизации уже влияли на поведение россиян: часть граждан уезжала в Грузию, Армению и другие страны.

Руководитель ЦПД подчеркнул, что лично не считает введение военного положения в России реалистичным сценарием на данный момент.

"Верю ли я лично в такой сценарий сейчас? Нет", – написал Коваленко.

Напомним, что Россия может готовиться к новой мобилизации, однако старается не демонстрировать это населению. По словам Владимира Зеленского, после выборов в Госдуму РФ может произойти как открытая, так и скрытая мобилизация.

В России региональных чиновников начали обучать возможным сценариям мобилизации. В частности, в Удмуртской Республике запланированы специальные двухдневные учения для государственных и муниципальных служащих, в ходе которых их будут обучать планированию мобилизации и переходу экономики на условия военного времени.

Как писал OBOZ.UA, на фоне опасений по поводу новой мобилизации в конце августа резко возрос поток людей на российско-грузинской границе. Только за одну неделю более 113 тысяч россиян пересекли границу в направлении Грузии через пункт пропуска "Верхний Ларс".

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