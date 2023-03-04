В России возмутились новой помощью США Украине и вновь пригрозили ''уничтожением''

В Кремле продолжают свирепствать из-за американской поддержки Украины для отражения российской агрессии. Там заявили, якобы военная помощь только "продлит агонию киевского режима", а еще попытались переложить на США вину за военные преступления, которые на самом деле совершают российские войска.

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Такое высказывание, в частности, прозвучало от посла РФ в Штатах Анатолия Антонова, передает Sky News. Москву возмутило объявление Вашингтоном 3 марта о новом пакете помощи украинцам на сумму $400 млн.

Напомним, что он предусматривает передачу ВСУ снарядов для HIMARS, гаубичных артиллерийских систем и БМП, мостоукладчика и ряда другой техники.

В связи с этим в Кремле не упустили возможность повторить свои угрозы, заявляя, якобы "иностранное оружие, которое попадет в руки украинцев на поле боя, будет уничтожено". Более того, там перевели вину за военные преступления, которые совершили и продолжают совершать российские военные в Украине, на США.

"Вашингтон стоит за теми, кто расстреливал мирных жителей, а значит, несет ответственность за эти зверства. Кровь жертв уже на руках США", – истерически высказался российский посол Антонов.

Конечно же, он не удосужился даже сфабриковать какие-либо "доказательства" в поддержку своего утверждения. При этом продолжил утверждать, якобы все усилия Вашингтона, направленные на то, чтобы нанести России стратегическое поражение, "обречены на провал".

"РФ уверенно движется к выполнению своих целей. Наши войска защищают отечество от беспрецедентной угрозы", – продолжил бредить дипломат страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на фоне провалов в войне против Украины в России заговорили о новом виде военных операций. Пропагандисты не исключили даже применение ядерного оружия против США.

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