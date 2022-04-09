В разгар войны Джонсон с Зеленским прошлись по Киеву: премьеру вручили символический подарок

Официальная встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Британии Бориса Джонсона завершилась прогулкой по центру военного Киева. Во время экскурсии к ним подошла жительница столицы и подарила западному гостю керамического петушка.

Такая же фигурка авторства Прокопа Бидасюка стояла на кухонном шкафчике, который уцелел в разрушенном после российской атаки многоэтажке в поселке Бородянка. Кадры с киевского променада двух государственных лидеров опубликовала пресс-служба Офиса президента (чтобы посмотреть видео, доскоролльте страницу до конца).

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Променад пол надежной защитой территориальной обороны пролегал через Крещатик, Майдан Независимости, Аллею Героев Небесной Сотни. Зеленский также показал главе британского правительства мемориал, посвященный украинцам, которые отдали жизнь за свободу и суверенитет своей страны.

Напомним, что такая открытость, доступность и демократичность передвижения никогда не практиковались в современной России. Действующий лидер государства-агрессора настолько боится собственного народа, что улицы перед его выходом под камеры "зачищают" еще за несколько часов до назначенного перфоманса.

На что этот параноик рассчитывает, отдавая команды захватить украинские города?

Как сообщал OBOZREVATEL, Великобритания справедливо заняла лидерскую позицию среди западных партнеров по оказанию практической поддержки Украине на фоне вторжения российских войск. Для нашей страны эта позиция получила историческое значение и граждане суверенной Украины никогда не забудут участия британцев.