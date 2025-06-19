В Раде поддержали сложение мандата нардепа Олеся Довгого: установлен антирекорд по количеству парламентариев

Верховная Рада на заседании 19 июня поддержала сложение мандата внефракционного нардепа Олеся Довгого. Накануне он официально известил, что написал заявление на сложение депутатских полномочий, заявив, что не может быть продуктивным.

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За решение проголосовали 244 парламентария. Об этом из сессионного зала сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, указывая на антирекорд в ВРУ.

В частности, поскольку Довгий был избран по мажоритарной системе, общее количество народных депутатов в Верховной Раде уменьшилось до 398.

За день до этого парламентарий известил, что уходит из политики, и опубликовал фото заявления. Он признался: пока больше не видит возможности быть продуктивным в парламенте, но будет продолжать помогать ВСУ и развивать социальные, благотворительные проекты.

Олесь Довгий – украинский политик, депутат Верховной Рады нескольких созывов. В частности, в 2019 году он был избран в ВРУ IX созыва как самовыдвиженец от 102-го округа (Кировоградщина), входил в Комитет по вопросам здоровья нации. Ранее был депутатом ВРУ VIII созыва, замглавы Комитета по экономической политике, входил в группу "Воля народа". В 2006-2011 годах занимал должность секретаря Киевсовета от блока Черновецкого.

По данным движения ЧЕСНО, Довгий вошел в список прогульщиков среди нынешних парламентариев: он пропустил 73% голосований в промежутке с начала 2022 года и до мая 2023 года.

До политической карьеры Олесь Довгий работал в научных учреждениях и в сфере интеллектуальной собственности. Кроме этого, был партнером в семейном бизнесе в разных сферах: от строительства до продажи продуктов питания, от юриспруденции до производства лицензионных DVD-дисков. Окончил несколько вузов, является кандидатом экономических наук.

В 2017-м прокуратура Киева зарегистрировала несколько уголовных производств по факту незаконного отчуждения земли заповедника "Жуков остров", в причастности к которому подозревался экс-секретарь Киевсовета, нардеп Олесь Довгий.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале июня о сложении депутатских полномочий заявила "слуга народа" Анна Колесник. За время пребывания в парламенте нардеп "отличилась" тем, что хотела "валить из этой страны" перед полномасштабным вторжением, а также ложью в декларации, за что получила приговор от ВАКС, но не понесла наказания.

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