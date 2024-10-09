В Раде поддержали переименование Южноукраинска и Южного: какие новые названия получат города

Верховная Рада Украины в среду, 9 октября, приняла решение о переименовании некоторых городов. Речь идет о Южноукраинске Николаевской области и Южном Одесской области.

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Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко. Процесс дерусификации украинских городов продолжается.

Согласно принятому решению, город Южноукраинск, расположенный в Николаевской области, теперь будет носить название Пивденноукраинск.

Кроме того, город Южное, расположенный в Одесском районе Одесской области, будет переименован в Пивденне.

"Рада переименовала Южноукраинск Николаевской области в Пивденноукраинск. Также Рада переименовала Южный Одесский район Одесской области в город Пивденне", – отметил Гончаренко.

Напомним, депутаты Верховной Рады в среду, 18 сентября, провалили голосование за постановление о дерусификации названий 333 населенных пунктов Украины. "За" проголосовали только 208 парламентариев из необходимых 226. После неудачного голосования недовольные нардепы заблокировали трибуну с требованием повторно вынести постановление в сессионный зал. Они скандировали "Позор".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Харьковской области решили изменить 36 топонимических названий в Липецкой и Мерефянской общинах. В ОВА заявили, что жители общин и представители Украинского института национальной памяти озвучили свои предложения по названиям и депутаты приняли их во внимание.

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