В Раде избрали секретаря ВСК по фортификациям и дронам

Временная специальная комиссия по фортификациям и дронам провела учредительное заседание и избрала секретарем Михаила Бондаря из "ЕС".

Об этом сообщила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.

"А еще зарегистрированы изменения в состав комиссии. Слугу Богуцкую хотят заменить депутатом Мурдием. А ОПЗЖ-иста Борта предлагают заменить на Дмитрия Разумкова. Наша фракция настроена сделать все, чтобы комиссия разобралась в закупках дронов и что происходит с фортификациями", – пишет Геращенко.

Как известно, на прошлой неделе фракция "Евросолидарности" заблокировала трибуну Верховной Рады с требованием вынести на голосование законопроект о запрете московской церкви, а также создание ВСК по фортификациям и обеспечению ВСУ дронами. После этого Верховная Рада приняла постановление о создании Временной специальной комиссии по использованию средств государственного бюджета Украины, направленных на обустройство фортификационных сооружений и инженерных заграждений на линии столкновения, а также на изготовление и закупку беспилотных летательных аппаратов для воинских частей и подразделений Вооруженных Сил Украины и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований. Это решение было поддержано 277 народными депутатами. От "ЕС" в ВСК делегирован народный депутат Михаил Бондарь.

"Приложу максимум усилий, чтобы вопрос по фортификациям и БПЛА был вынесен правдиво в отчет, чтобы парламентарии, люди увидели, насколько эта власть презирает жизнь наших воинов и наших гражданских", – сказал во время брифинга народный депутат.

Лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко напомнил, что Михаил Бондарь – участник войны против российских оккупантов.

"Нас представляет боевой офицер Михаил Бондарь, племянник которого погиб на фронте. Родной брат несколько недель назад, воюя, пропал без вести. Он лично героически сражался еще с 2014 года как доброволец. Его боевые собратья знают и воочию видят, что такое непостроенные фортификационные сооружения и качество, за которое Украина и украинцы платят кровью. И потому я горжусь, что "Европейскую Солидарность" в этой комиссии представляет компетентная, патриотическая, абсолютно бескомпромиссная личность – Михаил Бондарь", – сказал Порошенко.