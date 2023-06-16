В правительстве Венгрии выдали, что не знали о передаче им украинских военнопленных

В правительстве Венгрии открестились от передачи стране одиннадцати украинских военных, которые находились в плену у страны-агрессора России. Там заявили, что это якобы могла быть инициатива вице-премьер-министра Жолта Шемьена, о которой не знали другие члены правительства.

Видео дня

Об этом говорится в материале венгерской службы Радио Свобода, такую информацию журналистам сообщили четыре источника. По версии троих из них, освобождение украинцев из плена было результатом "личных связей" Шемьена с РПЦ.

Об этом якобы не знали ни в МИД, ни в канцелярии премьер-министра. В тоже время в правительстве по этому поводу возникло серьезное возмущение, говорят источники.

По словам собеседников издания, вице-премьер мог организовать проезд военнопленных через Шенгенскую зону. Где сейчас они находятся – неизвестно.

8 июня в РПЦ заявили, что передали Венгрии 11 украинских военнопленных закарпатского происхождения без согласования с Украиной. Там сказали, что передача якобы состоялась по просьбе венгерской стороны.

В МИД Украины заявили, что украинское правительство не было информировано о переговорах между венгерской и российской сторонами по освобождению пленных украинских бойцов. В ведомство вызвали временного поверенного Венгрии для разъяснения ситуации.

В то же время Жолт Шемьен подтвердил заявление РПЦ. Он отказался сообщать подробности, ссылаясь на "интересы дела и народа". Чиновник отметил, что это жест РПЦ по отношению к Венгрии, а указанные люди "обязаны ей своей свободой".

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июня Украина вернула из российского плена еще 95 защитников. В списках тех, кто наконец-то едет домой, 2 офицера и 93 военнослужащих рядового и сержантского состава.