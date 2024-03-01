Является ли история одной из причин ухудшения отношений между Украиной и Польшей? Да.

Но я точно не имею в виду примитивное объяснение, будто история демонстрирует "они нас всегда не любили". Потому что на самом деле отношения между украинцами и поляками в прошлом ничем не отличаются от взаимоотношений между другими соседними народами. Здесь можно найти все что хочешь – вражду, ненависть, войны, сотрудничество и совместную борьбу.

Далее текст на языке оригинала.

І лише ми, нинішні, відповідаємо як скористатися цим досвідом, що з нього варто відтворювати і плекати, а що навпаки памʼятати, щоб "ніколи знову". То ж насправді не історія впливає на нинішні стосунки, вона вже є яка є, вона це те, що вже сталося і не можливо змінити. Впливає наше ставлення до історії.

І саме те, що за останніх років пʼятнадцять польські політики представляли взаємини між нашими народами в минулому майже лише через призму конфлікту, справді створює сприятливу для непорозуміння атмосферу, утверджуючи тезу про українців як сусідів, яким не можна довіряти. Але проблема не лише в зосередженні на конфлікті в історії, але й в тому, що він розглядається в односторонньому вимірі – винні лише українці, жертви лише поляки.

Це не лише спотворення історичної правди про давнє протистояння двох націй, але й закріплення моделі відносин, коли одна сторона як жертва цілковито знімає із себе відповідальність за власні помилки, налаштовується на те, що опонента нема чого слухати, все що він говорить брехня і свідоме приховування злочинів.

В політичних дискусія про минуле був присутнім ще один деструктивний елемент, який відтворюється у нинішніх стосунках далеко поза історією – впевненість у тому, що Польща може і навіть мусить навʼязати своє бачення українцям, бо без цього співпраця не можлива. Але якраз навпаки з підходом "або як я сказав, або ніяк" неможливо вибудовувати рівні стосунки, які є запорукою плідної співпраці.

Чи може правильне розуміння нашого важкого минулого допомогти вирішити нинішні труднощі у відносинах? Певен, що так. Бо головний висновок з нашого спільного минулого залишається вкрай актуальним – у польсько-українському протистоянні завжди виграє третій, і цим третім була і може бути Росія.