В Польше официально отреагировали на решение США и Германии передать Украину Patriot

В Польше официально отреагировали на решение США и Германии передать Украину системы американской и немецкой батарей ЗРК Patriot. Там заявили, что это усилит безопасность их страны.

Видео дня

Как сообщает "Укринформ", об этом во время совместной пресс-конференции в субботу, 7 января, в Варшаве с главой польского правительства Матеушем Моравецким заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. По его словам, данный шаг минимизирует риск такого ЧП, с которым Польша столкнулась 15 ноября 2022 года. Речь идет о падени ракеты в Пшеводове вблизи польско-украинской границы.

"Также минимизирует риск отключения света в Украине, а затем очередной волны миграции", – подчеркнул Блащак.

Он заявил, что ЗРК Patriot попадет в Польшу от Германии. Он будет размещен в Люблинском воеводстве, которое граничит с Волынской областью.

Но при этом, пока неизвестно, сколько пусковых установок получит соседняя страна. Блащак также назвал переговорным успехом Варшавы то, что эти ракеты будут полностью интегрированы в польскую систему ПВО и ими будут управлять польские командиры.

В свою очередь, Моравецкий сообщил, что в Польшу уже поступила часть средств из американских и европейских фондов. Деньги считаются компенсации за переданную в Украину военную технику.

Глава правительства заявил, что сейчас в Польше идет дискуссия о том, как получить вооружение, которое заменит то, что было передано Украине.

Отметим, Польша передала Украине вооружение примерно на 10 млрд злотых, то есть, более 2,2 млрд долл. Среди них – танки Т-72, PT-91, CАУ Krab, гранатометы, винтовки, снаряды, беспилотники и т.д.

На данный момент Польша ожидает создания широкой коалиции стран для передачи современного тяжелого вооружения Украине. Среди них – танки Leopard 2.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство обороны Польши дополнительно заказало для вооружения своих войск около 70 тыс. автоматических винтовок Grot. Польская армия усиливает оборонные способности, чтобы "отпугнуть агрессора".

Также OBOZREVATEL писал, что Польша разместит новые танки К2, купленные у Южной Кореи, вблизи границы с Калининградской областью РФ. Первые единицы уже переданы 20-й механизированной бригаде, которая дислоцируется на Мазурах, на северо-востоке Варминско-Мазурского воеводства.