В Пентагоне оценили, способны ли войска Путина изменить ход войны в Украине

Ожесточенные бои за город Соледар на Донетчине, во время которых российские военные понесли значительные потери, все еще продолжаются. И никакие временные успехи Кремля, якобы добытые на поле боя, не могут изменить ход его войны против Украины.

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На это указал представитель Государственного департамента США Нед Прайс. Его брифинг в Пентагоне транслировался онлайн 12 января.

Так, комментируя по просьбе журналистов ситуацию в украинском Соледаре, где все еще продолжаются бои между силами ВСУ и оккупантами, он подчеркнул, что главной причиной, по которой эта битва попала в заголовки крупнейших мировых СМИ, стали неподтвержденные заявления российских пропагандистов. В частности, о том, что подразделения ВС РФ "успешно продвигаются" в этом районе, ценой собственных огромных человеческих жертв.

"Мы уже давно не слышали, чтобы российские силы оказывались в состоянии по крайней мере претендовать на дополнительное продвижение, несмотря на большие потери. Украинские силы с начавшимся в прошлом году их контрнаступлением были чрезвычайно эффективны в остановке атак, они оттеснили российские войска, отвоевали тысячи квадратных миль территории", – отметил Прайс.

В Пентагоне ожидают, что битва за Соледар продолжится, а также что обе стороны будут продолжать атаковать и нести потери.

"Однако никакие дополнительные успехи России, даже те, за которые приходится платить такими большими потерями, личным составом и техникой, никогда не смогут изменить ход войны. Никакое тактическое продвижение не сможет исправить стратегическую неудачу, с которой столкнулся глава РФ Владимир Путин", – выразил убеждение Прайс.

Напомним: представитель минобороны РФ Игорь Конашенков в ежедневном брифинге отрапортовал об очередных "успехах" российских оккупационных войск в войне против Украины, но умолчал о Соледаре. Он заявил об "уничтожении пяти украинских диверсионно-разведывательных групп на Купянском направлении", в который раз "ликвидировал" западные вооружения и "сбил" украинский самолет.

В Офисе президента Украины подчеркнули, что в безуспешных попытках захватить Бахмут и Соледар Россия могла "положить" около 20 тысяч оккупантов. Армия агрессора не считает свои потери на Бахмутском направлении, туда отправили большую ударную группировку, созданную не только из "вагнеровцев", но и из регулярной армии.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Олег Жданов отметил, что небольшие украинские города – Соледар или Бахмут – нужны Кремлю как символ. Захватив их, агрессор мог бы оправдать уже готовящуюся вторую волну мобилизации в России.

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