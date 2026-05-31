'В определенный момент демократическим правительствам не останется выбора': эксперт проанализировал инциденты с дронами РФ в странах НАТО

Инциденты с российскими дронами и авиацией в странах НАТО могут перейти границу единичных случайностей и создать предпосылки для более масштабной эскалации. Если такие случаи приведут к жертвам, западные правительства окажутся под внутренним давлением и будут вынуждены изменить подход к реагированию на действия России.

Случаи с дроном в Румынии и атакой на гражданское судно, могут не иметь признаков целенаправленной политики. Об этом в интервью рассказал эксперт по международной безопасности Алексей Мельник для OBOZ.UA.

Однако общая динамика вызывает беспокойство. Он отмечает, что пока не все такие события являются сознательными ударами, но риск ошибки или эскалации постоянно растет.

Страны НАТО пока пытаются избегать прямой конфронтации с Россией и действуют через политику деэскалации. В то же время он считает, что такая стратегия может измениться, если инциденты начнут вызывать серьезные последствия для гражданского населения.

Относительно регулярности опасных инцидентов, в частности маневрирования российских военных самолетов вблизи границ НАТО. Каждый новый случай повышает вероятность того, что следующая ошибка или провокация приведет к большому кризису, который заставит правительства Альянса реагировать значительно жестче.

