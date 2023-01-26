В Одессу с визитом прибыла глава МИД Франции. Фото

В четверг, 26 января, в Одессу с визитом прибила глава министерства иностранных дел Франции Катрин Колонна. Во время пребывания в Украине она примет участие в переговорах о поставках нашей армии тяжелого вооружения.

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Также глава французского МИД обсудит экспорт зерна и "формулу мира". Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По его словам, украинско-французское партнерство по-прежнему имеет решающее значение для прекращения российской агрессии и восстановления мира.

"Спасибо за ваш смелый визит. С нетерпением жду возможности обсудить роль Франции в международной танковой коалиции, "Зерно с Украины" и "Формулу мира", – отметил Кулеба.

В свою очередь Колонна опубликована в своем Twitter фотографию из Одессы. Она добавила, что цель ее визита также заключается в том, чтобы показать поддержку Францией суверенитета Украины.

"В Одессе! Чтобы показать поддержку Францией суверенитета Украины сегодня, как и вчера", – написала глава французского МИД.

Напомним, Франция рассматривает возможность отправки в Украину собственных танков Leclerc.

Ранее в минобороны Франции обозначили сроки передачи Украине бронемашин AMX-10 RC, которые еще называют легкими "колесными танками". Париж надеется поставить их Киеву в течение двух месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в рамках военной помощи Франция также передаст Украине бронетранспортеры ACMAT Bastion. Зеленский и Макрон достигли соответствующей договоренности в телефонном разговоре.

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