В Нью-Йорке стартовало заседание высокого уровня Совета Безопасности ООН: ожидается выступление Зеленского. ОНЛАЙН

В Нью-Йорке стартовали общие дебаты высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, собравшие около 150 глав государств и правительств. Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в мероприятии.

Главная тема нынешних дебатов звучит как: "Вместе лучше: 80 лет и больше ради мира, развития и прав человека". Первым слово традиционно будет иметь президент Бразилии Лула да Силва. Об этом известно из трансляции заседания.

В течение первого дня к участникам Генассамблеи обратятся также президенты Турции, Южной Кореи, Литвы, Португалии, Словении, Мексики, Катара, ЮАР, Казахстана и Узбекистана. В вечерней сессии выступят лидеры Франции, Польши, Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана, Ливана, Египта, Ирака и других стран.

17:40 Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует максимально использовать эту площадку для возвращения депортированных детей, усиления гарантий безопасности и давления на Россию. Зеленский отметил, что украинские дипломатические позиции, армия и международная поддержка должны стать еще сильнее.

17:12 началось выступление Дональда Трампа. Речь стартовала с критики ООН и своего предшественника Джо Байдена. В частности Трамп отметил, что завершил семь войн, в то время как ООН не присоединилась ни к одному из случаев. А одной из причин войны в Украине назвал плохое лидерство Байдена и его команды.

"Я хочу остановить убийства в Украине. Из всех войн, которые я остановил, я думал, что эта будет самой легкой из-за моих хороших отношений с Путиным. Но на войне никогда не известно, что произойдет, всегда много сюрпризов и хороших и плохих. Все думали, что Россия выиграет эту войну за три дня, но этого не произошло. России это не удалось и теперь она плохо выглядит", – рассказал президент США.

Также Трамп обратил внимание на использование странами российских энергоносителей.

"Они (страны НАТО – ред.) финансируют войну против себя. Если Россия не согласится на сделку, США готовы ввести мощные тарифы. Но чтобы они были эффективны, вам (странам Европы – ред.) придется присоединиться к нам и ввести такие же меры", продолжил глава Белого дома.

17:05 Президент США Дональд Трамп прибыл в штаб-квартиру ООН. Глава Белого дома выступит вторым.

16:07 в штаб-квартиру ООН прибыл президент Украины Владимир Зеленский. По данным СМИ, выступление президента ожидается в среду утром. Кроме того, Зеленский будет иметь несколько встреч с иностранными лидерами. В частности с президентом США Дональдом Трампом.

15:26 заседание Генассамблеи ООН и общие дебаты начались.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Европейская комиссия объявила о введении нового масштабного пакета санкций против России, согласованного с США, который включает в себя меры в отношении ряда китайских компаний, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подчеркнув, что таким образом ЕС также делает дипломатический шаг навстречу президенту США Дональду Трампу, выполняя его пожелания и нанося удар по Пекину.

