Нью-Йорк стал первым городом США, где водители платят за пробки: как это работает

В Нью-Йорке в Соединенных Штатах Америки ввели оплату за проезд в одном из самых оживленных районов – Манхэттена. Ожидается, что решение позволит сократить количество въезжающих в центр города автомобилей примерно на 10%.

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Кроме того, планируется собрать $15 млрд на развитие общественного транспорта, пишет Financial Times с ссылкой на Управление городского транспорта Нью-Йорка. Журналисты пишут, что схема, направленная на облегчение движения и привлечение миллиардов долларов для местного транспорта, была осложнена годами задержек и юридических проблем.

Так, с 5 января автомобилисты будут платить за въезд в самый перегруженный район Нью-Йорка $2,25 ночью и до $9 в час пик. Водители небольших грузовиков будут платить $14,4 в час пик, а водители больших автомобилей – $21,6. Согласно плану эти тарифы будут действовать до 2028 года – потом их поднимут.

Власти ожидают, что благодаря такому мероприятию по крайней мере на 80 тыс. машин меньше ежедневно будут приезжать в так называемую зону разгрузки пробок. Она охватывает Манхеттен к югу от 60-й улицы. В нее входят, в частности, Эмпайр-стейт-билдинг, Таймс-сквер и Уолл-стрит.

В 2024 году платформа мониторинга дорожного движения Inrix назвала Нью-Йорк самым перегруженным городом в мире, в результате чего среднестатистический автомобилист простаивал в пробках в среднем 101 час в год, а местной экономике был нанесен удар в размере $9,1 млрд.

Сначала предлагалось, что за въезд в город нужно будет платить $15, но этот вариант был приостановлен ​​губернатором Нью-Йорка Кэти Хоукул в июне 2024 года из-за опасений, что увеличение сборов с водителей может помешать некоторым кандидатам от Демократической партии в предвыборных гонках в ноябре.

Против платы за въезд в перегруженную зону выступают, в частности, ассоциация таксистов города и избранный президент США Дональд Трамп. Он пообещал избавиться от этой схемы, как только снова станет президентом.

Как сообщал OBOZ.UA, на Манхеттене в Нью-Йорке в Рождество такси въехало в группу пешеходов. Пострадали не менее шести человек, четыре из них с травмами попали в больницу, в частности 9-летний ребенок.

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