В Минцифры пообещали реформировать процессы военно-врачебной комиссии, где раненые неделями ходят за бумажками

Команда Министерства цифровой безопасности разработала план по цифровизации военно-врачебной комиссии (ВЛК). Электронный документооборот сократит очереди, снизит до минимума бюрократию в армии, создающую нашим защитникам препятствия в доступе к их законным правам.

Видео дня

Об этом рассказал глава ведомства Михаил Федоров на своем Telegram-канале. Сегодняшняя ситуация в больницах и военных госпиталях видятся чиновнику неприемлемыми.

"К примеру, военного ранили под Бахмутом. Эвакуировали в киевский госпиталь на реабилитацию. После лечения бойцу нужно возвращаться в свою часть, чтобы получить бумажное направление на ВЛК. Затем собрать кучу документов, необходимых для прохождения ВЛК, которая вообще может быть в другом городе. И такой "квест" нужно проходить, даже если военному ампутировали руку или ногу", – подчеркнул министр.

Федоров анонсировал автоматизацию всех процессов и документооборота, связанных с получением военными экспертной оценки их статуса. Так у них появится возможность быстро и эффективно принимать решения после ранения: увольняться со службы, переводиться на другую должность или возвращаться в часть для продления службы.

"Это лишь небольшая часть того, что нужно цифровизировать в военной сфере. Наши защитники достойны получения человечных услуг. Именно благодаря им мы можем дальше работать и цифровизировать", – заключил он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по инициативе Минцифры жители Украины могут получить бесплатные LED-лампочки от государства. На этапе бета-теста услуга доступна только в Виннице, Черкассах, Одессе и Львове, но в дальнейшем распространится и на другие регионы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!