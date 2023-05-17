Україною ширяться чутки і таємничі відео, які наче засняті в салонах 90-х, а також тривають розмови на кухнях між журналістами CNN і The Sun про таємничий успіх російського удару минулої ночі, після якого Дмитро Мєдвєдєв пішов у святковий запой.

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І ця інформація підтверджується інсайдерами з Кремля, які повідомляють, а професор Соловей підтверджує, що вчора Баба Глаша, чия племінниця миє посуд у подруги Аліни Кабаєвої, розповідала на базарі наступне. В Кремлі свято. Вручали зірку героя Росії маршалу Шойгу і доповідали про героїчні здобутки на українському фронті. Путіну доповіли про останні перемоги російської зброї, які мають дати зрозуміти генералам НАТО, що російський народ не перемогти і готові поставити на коліна американську воєнщину. Після стратегічного застосування аналоговнєт надзвукових кінджалів, вдалося поставити києвський режим перед фактом неминучої капітуляціі. Масованим ударом всіх видів озброєння вдалося зламати гілку в зоопарку, налякати бєгємота і пробити колесо одній з пускових установок Патріот. Що переконано доводить неспроможність американських систем ппо протистояти розробкам російських вчених. Якщо київський режим не капітулює, наступним ударом із застосуванням стратегічних запасів зброї классу "аналоговнєт" російська армія знищить друге колесо однієі з пускових установок патріота, після якого вона втратить можливість переміщуватись, налякає до смерті пінгвінів і засиплє осколками магноліі в батонічному саду.

Кремлівські інсайдери переконані, що перед обличчям такої ганьби американці звернуть програму підтримки України і нарешті зіллють київський режим, сфокусувавшись на захисті власної країни від неминучого виверження супервулкану, змусивши його ( київський режим, а не вулкан) погодитись на китайській план. Путін знову всіх переграв…