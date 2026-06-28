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В Киев прибыла канцлер казначейства Великобритании: подробности и фото

Илья Рябинин
Новости политики
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Рэйчел Ривз прибыла в Киев
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В Киев с официальным визитом прибыла министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз. Правительство Туманного Альбиона не сообщало публично о её визите до его завершения.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці". Более подробная информация содержится в коммюнике правительства Соединённого Королевства, с которым ознакомились украинские СМИ.

Что известно

В пресс-службе перевозчика сообщают, что это первый визит Ривз в Украину в её должности.

"Лондон–Киев – маршрут, который проложила наша железнодорожная дипломатия, чтобы в украинскую столицу прибыла министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз. Она впервые посетила нашу страну в этой должности, продолжая традицию надежного партнерства Украины и Великобритании", – говорится в сообщении.

Официальный Лондон отмечает, что визит чиновницы является "сигналом непоколебимой поддержки" со стороны Туманного Альбиона, как продолжение ранее анонсированного в Гданьске пакета помощи украинской энергетике на 290 млн фунтов стерлингов – в дополнение к еще миллиарду долларов финансовой поддержки Великобритании на обеспечение важнейших услуг.

Рэйчел Ривз в Киеве
Рэйчел Ривз в Киеве

Общий объем британской помощи Украине на 2026–2027 гг. невоенного назначения теперь достигает 1,5 млрд фунтов стерлингов.

"Рэйчел Ривз во время визита в Киев пообещала, что Великобритания будет действовать "дальше и быстрее" для поддержки восстановления Украины", – говорится в сообщении.

Ривз во время пребывания в Киеве провела переговоры, в частности, с министром финансов Украины Сергеем Марченко. Также она встречалась с министром обороны Украины Михаилом Федоровым и делегациями украинских и британских оборонных компаний, посетила Успенский собор, который восстанавливают при помощи Великобритании, а также даже прогулялась по парку Шевченко, и сыграла с киевлянами несколько партий в шахматы.

"Мы на стороне Украины, и это навсегда", – написала Ривз в Facebook.

Рэйчел Ривз в Киеве

Напомним, ранее в Гданьске состоялась Конференция по вопросам восстановления Украины URC2026, которая проходит при совместной организации Польши и Украины. На данный момент между Украиной и ЕС уже подписано 160 соглашений на сумму более 10 млрд евро, что является "результатом ежедневной работы президента Владимира Зеленского и всей украинской команды".

Как сообщал OBOZ.UA, ведущие промышленные ассоциации и бизнес-объединения Украины призвали власти не допустить резкого подорожания грузовых перевозок "Укрзалізниці", ведь такое решение может ухудшить положение предприятий, сократить производство и негативно повлиять на поступления в бюджет.

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