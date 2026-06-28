В Киев прибыла канцлер казначейства Великобритании: подробности и фото

В Киев с официальным визитом прибыла министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз. Правительство Туманного Альбиона не сообщало публично о её визите до его завершения.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці". Более подробная информация содержится в коммюнике правительства Соединённого Королевства, с которым ознакомились украинские СМИ.

Что известно

В пресс-службе перевозчика сообщают, что это первый визит Ривз в Украину в её должности.

"Лондон–Киев – маршрут, который проложила наша железнодорожная дипломатия, чтобы в украинскую столицу прибыла министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз. Она впервые посетила нашу страну в этой должности, продолжая традицию надежного партнерства Украины и Великобритании", – говорится в сообщении.

Официальный Лондон отмечает, что визит чиновницы является "сигналом непоколебимой поддержки" со стороны Туманного Альбиона, как продолжение ранее анонсированного в Гданьске пакета помощи украинской энергетике на 290 млн фунтов стерлингов – в дополнение к еще миллиарду долларов финансовой поддержки Великобритании на обеспечение важнейших услуг.

Общий объем британской помощи Украине на 2026–2027 гг. невоенного назначения теперь достигает 1,5 млрд фунтов стерлингов.

"Рэйчел Ривз во время визита в Киев пообещала, что Великобритания будет действовать "дальше и быстрее" для поддержки восстановления Украины", – говорится в сообщении.

Ривз во время пребывания в Киеве провела переговоры, в частности, с министром финансов Украины Сергеем Марченко. Также она встречалась с министром обороны Украины Михаилом Федоровым и делегациями украинских и британских оборонных компаний, посетила Успенский собор, который восстанавливают при помощи Великобритании, а также даже прогулялась по парку Шевченко, и сыграла с киевлянами несколько партий в шахматы.

"Мы на стороне Украины, и это навсегда", – написала Ривз в Facebook.

Напомним, ранее в Гданьске состоялась Конференция по вопросам восстановления Украины URC2026, которая проходит при совместной организации Польши и Украины. На данный момент между Украиной и ЕС уже подписано 160 соглашений на сумму более 10 млрд евро, что является "результатом ежедневной работы президента Владимира Зеленского и всей украинской команды".

Как сообщал OBOZ.UA, ведущие промышленные ассоциации и бизнес-объединения Украины призвали власти не допустить резкого подорожания грузовых перевозок "Укрзалізниці", ведь такое решение может ухудшить положение предприятий, сократить производство и негативно повлиять на поступления в бюджет.

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