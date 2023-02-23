В Киев прибыл с визитом премьер Испании: запланированы переговоры с Зеленским. Фото

Утром 23 февраля в Киев приехал премьер-министр Испании Педро Санчес. У него запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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На киевском железнодорожном вокзале главу испанского правительства встретил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис. О приезде в украинскую столицу Санчес сообщил у себя в Twitter(чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Испанский премьер подчеркнул, что его страна будет поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией до тех пор, пока в Европу не вернется мир.

"Сегодня возвращаюсь в Киев. Мы будем с Украиной и ее народом, пока в Европу не вернется мир", – написал Санчес.

По информации СМИ, кроме встречи с главой украинского государства, у Санчеса также запланирована поездка в Ирпень и Бучу – города, которые существенно пострадали от действий российских оккупантов в начале войны.

Напомним, Санчес уже приезжал в Украину в апреле 2022 года. Тогда он побывал в Бородянке и заявил, что шокирован зверствами российской армии.

Ранее сообщалось, что Испания отправит в Украину шесть танков Leopard 2. Со временем количество "леопардов", которые Мадрид готов поставить Киеву, может вырасти.

Как сообщал OBOZREVATEL, речь идет о танках Leopard 2 A4 – они прибудут в нашу страну к весне. Перед этим бронемашины пройдут процесс приведения в надлежащее состояние.

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