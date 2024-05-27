В Испании назвали новую дату визита Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 27 мая, прибудет с рабочим визитом в Испанию. В первую очередь он встретится с премьер-министром страны Педро Санчесом.

Встреча состоится в Мадриде. Об этом сообщили на сайте испанского правительства. Там также сказано, что глава украинского государства встретится с королем Испании Фелипе VI.

Так, переговоры Зеленского в Санчесом состоятся в официальной резиденции главы испанского правительства Манклоа в 12:00 по местному времени. Позже политики проведут общую пресс-конференцию.

Несколько недель назад президент Украины подтвердил, что отменил визит в Испанию и Португалию из-за нового наступления страны-агрессора России на севере Харьковской области. Тогда планировалось подписание двустороннего соглашения в сфере безопасности между Киевом и Мадридом.

Накануне испанские СМИ сообщили, что Зеленский приземлится в Мадриде днем 26 мая и проведет встречи с Санчесом и королем Испании 27 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, издание Politico пишет, что Зеленский якобы планирует принять участие в мероприятиях "Дня Д" во Франции в начале июня, а также во встрече лидеров G7 в Италии. Он воспользуется этими событиями, чтобы попросить НАТО сбивать российские ракеты.

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