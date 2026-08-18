В ГУР оценили, есть ли шансы на мирное соглашение с Россией до конца года

Россия не готова к прекращению войны и полноценным переговорам. В ГУР Минобороны Украины отмечают, что до конца года не стоит ожидать каких-либо договоренностей или подписания мирного соглашения.

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Российский диктатор Владимир Путин хочет полного контроля над Донецкой и Луганской областями. Об этом в интервью СМИ рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.

Никаких признаков готовности к прекращению огня

Советник ОП Михаил Подоляк заявлял, что Владимир Зеленский предлагает России перемирие в воздухе, прекращение ударов по энергетике и замораживание боевых действий на линии фронта. Президент Украины также неоднократно говорил о готовности к встрече с Путиным. В то же время в ГУР МО Украины оценивают намерения Москвы иначе.

"Аналитики ГУР Минобороны Украины в своём анализе исходят из того, что на поле боя нет никаких признаков, указывающих на готовность России прекратить огонь и начать нормальные переговоры. Их планы таковы, и это то, что они говорят: до конца этого года никаких договоренностей и подписания мирного соглашения не будет", — заявил Скибицкий.

По словам Вадима Скибицкого, Путин стремится достичь поставленных целей, прежде всего установить контроль над Донецкой и Луганской областями. В Генштабе РФ, как отмечается, планируют завершить захват Донецкой области до конца этого года.

Напомним, ISW заявлял, что Путин отказался от реального переговорного процесса и поставил перед российскими войсками задачу захватить Донбасс до конца года. Кремль продолжает выдвигать требования о полной капитуляции Украины.

Напомним, аналитики ГУР оценивают, что Россия не планирует завершать агрессию и готовится продолжать удары по критической инфраструктуре Украины осенью и зимой. Оккупанты уже разработали специальный дрон для поражения электроопор.

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