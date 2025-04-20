В Европе рассматривают замену поставок Украине вооружений инвестициями в его производство – WSJ

В Европе сейчас рассматривают альтернативный поставкам оружия в Украину вариант помощи. Способом более эффективной поддержки могут стать инвестиции в украинский военно-промышленный комплекс.

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В частности, большие надежды возлагаются на развитие украинской САУ "Богдана" и на сотрудничество Европы и Украины, которое "вполне может представлять будущее оружейной промышленности страны". Об этом пишет The Washington Post.

Журналисты издания побывали на испытаниях украинской самоходной гаубицы "Богдана" на одном из украинских полигонов. Они подчеркнули, что производство этого оружия за время полномасштабного вторжения РФ растет. Если за 2023 год украинская промышленность могла производить таких САУ не более шести в месяц, то в 2025-м этот показатель вырос до более чем 20 единиц в месяц. Большую роль в этом играет партнерство с европейскими союзниками Украины.

"8 апреля Европа объявила о новой выплате в размере 1 миллиарда евро — из сверхприбылей от замороженных российских активов — на строительство дополнительных гаубиц. Это самая большая сумма, выделенная специально для украинского артиллерийского производства — часть из более 20 миллиардов евро, которые Европа выделит на оборонный сектор страны в течение следующего года вместо вместо простой отправки оружия", – отмечает The Washington Post.

В таких инвестициях есть простая логика: подобный механизм позволяет ускорить попадание гаубиц на фронт, к тому же не только обходится дешевле, но и помогает поддерживать на плаву украинскую экономику.

"Во-первых, это дешевле. Во-вторых, это быстрее. В-третьих, вы сокращаете транспортные и логистические расходы и время. В-четвертых, это способствует росту экономики", – пояснила посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

Учитывая кардинальный разворот США в вопросе помощи Украине при президентстве Дональда Трампа, Европа столкнулась лицом к лицу с необходимостью максимально компенсировать возможную потерю американской помощи. В частности, остро этот вопрос стоит в ключевых вопросах, прежде всего, средствах ПВО. Впрочем, в ЕС не уверены, что смогут полностью закрыть эти потребности Украины. Именно поэтому идет поиск оптимальных путей продления помощи.

Как заявил в разговоре с The Washington Post один из европейских чиновников, все больше стран рассматривают модель вливания денег в украинскую оборонную промышленность вместо отправки оружия, предлагая более быстрый путь, поскольку собственные европейские запасы иссякают после нескольких лет отправок оружия в Киев.

"Стратегия также позволяет странам НАТО использовать Украину как полигон для разработки оружия, например беспилотников, в которых они не имеют такого опыта, сказал чиновник. 155-мм "Богдана"" с поразительной дальностью стрельбы 25 миль является первой украинской гаубицей калибра НАТО, которая может помочь гарантировать безопасность страны. "Это беспроигрышный вариант", – добавил европейский чиновник. "Нам дешевле. Им нужно производить. А украинцы нас многому учат", – пишет издание.

The Washington Post также констатирует, что, несмотря на постоянный рост влияния на ситуацию на поле боя беспилотных технологий, артиллерия до сих пор остается "артиллерия остается ключевой частью конфликта". Именно снабжение союзниками гаубиц на линию фронта помогло украинским воинам отразить наступление РФ, имевшей значительное преимущество в личном составе и вооружениях, в начале полномасштабной войны.

"Украинские солдаты сейчас умело владеют артиллерией, которую они могут производить сами, не полагаясь на другие страны. По сравнению с беспилотниками гаубицы могут эффективнее подавлять окопные операции, прекращать штурмы и уничтожать противника", – пишет The Washington Post.

Как отметил директор Агентства оборонных закупок Министерства обороны Арсен Жумадилов в разговоре с журналистами издания, Украина добилась "огромных успехов" в производстве оружия калибра НАТО после российского вторжения в 2022 году благодаря совместным усилиям правительства и частных производителей оружия.

По его словам, увеличение производства артиллерии помогло стране стать более самодостаточным. Более 85% запчастей, необходимых для "Богданы", производятся в Украине — ожидается, что к концу года этот показатель вырастет до 95%.

"Сейчас в Украине производятся самоходные гаубицы в таких объемах, которые не имеют аналогов в Европе", – подчеркнул Жумадилов.

Он добавил, что это важно, потому что "существует прямая и тесная связь между нашей способностью воевать и безопасностью Европы. Если Украина падет, Европа не сможет противостоять россиянам так хорошо, как мы".

The Washington Post добавляет, что в Европейской комиссии сейчас пытаются разблокировать сотни миллиардов евро для укрепления обороноспособности континента в ближайшие годы посредством кредитования и ослабления бюджетных правил. Часть плана – кредитная программа на сумму 150 миллиардов евро для ускорения совместной закупки и разработки вооружений блока, которая в основном ориентирована на системы, изготовленные в ЕС, Норвегии или Украине.

"Мы укрепляем Украину многими разными способами. Один из способов состоит в том, чтобы поддержать их в наращивании их собственных возможностей. Поддержка, которую мы предоставляем Украине, не является односторонним путем, это взаимовыгодная ситуация. Полученные нами знания принесут пользу как нам, так и Украине. Мы также будем учиться на этом", – подчеркнул министр обороны Германии Борис Писториус на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО 11 апреля.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новое фискальное пространство также может позволить странам ЕС инвестировать или объединяться с производителями оружия в Украине для лучшей интеграции украинского оборонного производства с европейской промышленностью.

"Между тем, некоторые страны искали больше опыта из первых рук, отправляя невооруженных солдат в тренировочные лагеря на западе Украины, чтобы они научились боевым действиям — это признак углубления тревоги на континенте относительно будущего", – говорится в материале.

В частности, на днях о намерениях отправить в этом году больше солдат в Украину, для того чтобы они могли учиться у украинских военных, заявления командующий армией Дании.

"Украина опережает всех и использует западные системы эффективнее, чем западные страны могут их использовать. Стратегическая интеграция украинского оборонного сектора с европейским также способствовала бы безопасности в Европе в целом", — убежден экс-сотрудник Министерства обороны Германии Нико Ланге, работающий сейчас в Центре анализа европейской политики.

Напомним, ранее стало известно, что Финляндия засекретила поставки оружия в Украину. В Министерстве обороны заявили, что это связано с изменением ситуации в области глобальной безопасности.

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