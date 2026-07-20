«В эту игру можно играть вдвоём»: Плетенчук назвал последствия украинских ударов по российским портам

Россия, которая в начале полномасштабного вторжения наносила удары по украинским портам, столкнулась с зеркальным ответом Украины. Пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что атаки по российским портам и нефтяной инфраструктуре нанесли ощутимый экономический и репутационный ущерб стране-агрессору.

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Об этом Дмитрий Плетенчук рассказал 19 июля в эфире телеканала FREEДОМ. Он отметил, что, начав атаки на украинскую портовую инфраструктуру, Россия сама создала условия, при которых аналогичные удары начали наноситься и по ее объектам.

"Вдруг выяснилось, что в эту игру можно играть вдвоём", — сказал пресс-секретарь.

Уязвимая инфраструктура

По словам Плетенчука, любое государство, вступающее в противостояние с соседом и пользующееся общей акваторией, должно осознавать собственную уязвимость. Именно поэтому, подчеркнул он, удары России по украинским портам фактически открыли возможность для зеркальных действий.

Пресс-секретарь отметил, что Украина начала наносить удары по российским портам, танкерам и выносным причальным устройствам. В результате стало очевидно, что эта инфраструктура также уязвима.

"Когда Украина начала отвечать зеркально, наносить удары по их портам, по танкерам, по выносным причальным устройствам, "вдруг" выяснилось, что в эту игру можно играть вдвоем, и что эта инфраструктура достаточно уязвима для ударов. А учитывая, что от 15% до 20% нефти эти ребята отгружали именно в этом направлении, получилось очень больно", — пояснил он.

Экономический эффект

Плетенчук подчеркнул, что последствия атак уже сказались на работе российской нефтяной отрасли. По его словам, были периоды, когда порт Туапсе в течение целого месяца не осуществлял отгрузку нефти.

Он подчеркнул, что это означает не только прямые экономические потери, но и репутационные риски для России как поставщика энергоресурсов. Кроме того, добывающая отрасль зависит от непрерывного экспорта и переработки, ведь большие объемы нефти негде долго хранить.

"Любая страна, занимающаяся добычей, в какой-то момент может столкнуться с дефицитом емкостей для хранения. То есть эта структура похожа на домино: когда она начинает рушиться, это может дойти до самых скважин. И в результате это может напрямую повлиять на добывающую отрасль, когда ты не можешь вывезти и не можешь переработать", — резюмировал представитель ВМС.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Силы обороны Украины продолжают наносить удары по военной и логистической инфраструктуре России, в частности по объектам, обеспечивающим экспорт энергоресурсов через Чёрное море.

Прошлой ночью украинские военные из рядов СБС поразили ещё 13 электроподстанций на временно оккупированных территориях Украины. Восемь из них были уничтожены в Крыму, остальные – на оккупированных территориях юга и востока материковой части нашей страны.

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