В ЕС обозначился раскол из-за неспособности своевременно предоставить обещанное Украине – Bloomberg

В странах Европейского Союза до сих пор продолжается дискуссия из-за неспособности вовремя отправить Украине один миллион артиллерийских снарядов. Спор стал свидетельством более глубокого раскола между Западной и Восточной Европой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на публикацию Bloomberg. Она основывается на интервью с европейскими чиновниками, в том числе и на условиях анонимности.

Дипломаты заявили: "Западной Европе не простят" выигрыша Россией войны против Украины, странам перестанут доверять, а весь проект европейской интеграции может оказаться под угрозой.

Одной из причин спора называют категоричную позицию ряда западноевропейских государств по поиску источников артиллерийских снарядов для Украины.

Например, Франция активно настаивает, что соответствующие инвестиции должны "оставаться только в пределах ЕС", и это уже затормозило поставки снарядов. Дополнительно Кипр и Греция по геополитическим соображениям выступают против закупки снарядов для ВСУ у Турции.

Все это в восточноевропейских странах называют свидетельством того, что "Запад, похоже, не понимает необходимости ситуации".

В комментарии Bloomberg один европейское чиновник заявил, что в случае победы РФ его страна больше не будет покупать оружие во Франции, а вместо этого будет развивать оборонное партнерство с США, Британией и Украиной, поскольку они являются более надежными союзниками.

Претензии у восточноевропейских государств есть и к Германии. Хотя номинально она – один из крупнейших доноров военной и финансовой помощи Украине, позиция немецкого правительства по поставке ВСУ дальнобойных ракет Taurus "вызывает раздражение в столицах к востоку от Берлина".

"Недоверие Восточной Европы к Западной проявляется и в поиске нового генерального секретаря НАТО. Хотя большинство членов поддерживают кандидатуру Марка Рютте, его отсутствие коммуникации с восточноевропейскими государствами побудило к выдвижению президента Румынии Клауса Иоганниса", – говорится в публикации.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале февраля президент Евросовета Шарль Мишель призвал ЕС выполнить обещание о предоставлении ВСУ 1 млн артснарядов. По его словам, Украина срочно нуждается в большом количестве вооружений и боеприпасах для противостояния российской агрессии.

До того в Евросоюзе говорили, что их цель реальна и выполнить свое обещание они смогут до весны 2024 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!