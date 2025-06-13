В ЕС назначили спецпредставителя по вопросам украинцев: чем она будет заниматься

Европейский Союз избрал Илву Йоханссон специальным посланником по делам Украины. Ожидается, что бывший комиссар внутренних дел вскоре будет избрана на новую должность и будет контролировать стратегию Комиссии по беженцам.

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Об этом пишет Politico. Издание отмечает, что двое чиновников, знакомых с этим назначением, сообщили, что именно Йоханссон займет новую должность, на которой она будет помогать контролировать недавно обнародованную долгосрочную стратегию.

Ожидается, что бывшая комиссар Илва Йоханссон станет новым специальным посланником Европейского Союза по делам украинцев в блоке.

Детали

В прошлом месяце Комиссия продлила временную защиту для примерно 4,3 миллиона перемещенных украинцев, которые нашли убежище в ЕС после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Исполнительный орган ЕС также объявил о своем плане или перевода украинских беженцев к постоянным легальным договоренностям, или содействия их возвращению домой, а также запустит "центры единства". А именно информационные центры, работающие совместно с Украиной и предоставлять рекомендации по интеграции и возвращению домой.

Роль специального посланника будет заключаться в "усилении координации, представительстве интересов украинцев и внедрении практических инструментов поддержки, включая развитие" центров, объявил на прошлой неделе комиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер.

Издание отмечает, что Украина давно рассматривает возможность репатриации своих граждан, поскольку война с Россией продолжается. Хотя некоторые европейские чиновники предупреждают о растущей "усталости" от украинских беженцев в странах, принимающих их, другие европейские страны стремятся удержать их, чтобы увеличить свою рабочую силу.

Что известно об Илве Йоханссон

Илва Юлия Маргарета Йоханссон (родилась 13 февраля 1964 года) - шведский политик, которая была еврокомиссаром по внутренним делам и европейским комиссаром Швеции в комиссии фон дер Ляйен с 1 декабря 2019 года по 30 ноября 2024 года.

В апреле 2024 года она предупредила государства-члены о юридических последствиях, если они не выполнят Новый пакт о миграции и убежище.

Ранее сообщалось, что украинские беженцы в Чехии стали ключевой частью рынка труда, но в основном заняты на низкооплачиваемых и тяжелых должностях, которые не соответствуют их образованию. Из-за языковых, бюрократических и социальных барьеров они остаются уязвимыми к трудовой эксплуатации, а система посредничества лишь усиливает зависимость и неравенство.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы в Польше добавили почти 100 млрд злотых к ВВП в 2024 году. Это в 8 раз больше, чем Польша потратила на всю помощь Украине за 3 года полномасштабной войны. Кроме того, участие украинцев на рынке труда способствует снижению безработицы и росту зарплат.

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