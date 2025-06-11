Польша заработала на украинских беженцах сотни миллиардов долларов: что получили взамен

Украинцы в Польше добавили почти 100 млрд злотых к ВВП в 2024 году. Это в 8 раз больше, чем Польша потратила на всю помощь Украине за 3 года полномасштабной войны. Кроме того, участие украинцев на рынке труда способствует снижению безработицы и росту зарплат.

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Об этом говорится в новом исследовании "Анализ влияния украинских беженцев на экономику Польши", проведенном компанией Deloitte по заказу УВКБ ООН (Агентства ООН по делам беженцев). Согласно данным из отчета, украинцы в Польше активно выходят на местный рынок труда – на сегодняшний день трудоустроено 69% украинских беженцев трудоспособного возраста. Это немного меньше, чем среди граждан Польши – 75%.

Причем значительная часть украинцев работает ниже своей квалификации. Например, только треть беженцев с высшим образованием занимает должности, где оно требуется. В то же время для работы на некоторых профессиях требуется польское гражданство, что ограничивает профессиональное развитие беженцев и заставляет их переквалифицироваться.

Украинские беженцы положительно влияли на польскую экономику. Это влияние увеличивалось с течением времени и приобретением украинцами новых рабочих навыков – в результате этого:

в 2022 году реальный валовой внутренний продукт Польши вырос на 1,5%;

реальный валовой внутренний продукт Польши вырос на в 2023 – до 2,3%;

в 2024 – до 2,7% ВВП, что эквивалентно на 98,7 млрд злотых.

А в долгосрочной перспективе до 2030 года это влияние возрастет до 3,2% ВВП. Кроме того, дополнительный приток работников может усилить конкуренцию на рынке труда, что может привести к сокращению безработицы на 0,1 п.п. и росту реальных зарплат на 0,25%.

Следует отметить, что с 2022 года по 10 июня 2025 года Польша предоставила Украине гуманитарную и военную помощь на общую сумму около $2,3 млрд. Это более чем в десять раз меньше того объема ВВП, который был сгенерирован украинцами только в 2024 году (практически $25 млрд). То есть за последние три года экономическая выгода для Польши существенно больше, чем все осуществленные расходы.

Если же подробнее проанализировать суммы, которые украинцы принесли в польский бюджет с 2022 года, то масштабы их вклада становятся еще более очевидными. В 2022-2025 годах украинские граждане, проживающие и работающие в Польше, сгенерировали для польской экономики примерно 328,6 млрд злотых ВВП.

"Те, кто считает, что беженцы являются бременем для экономики, должны подумать еще раз. Позволив украинским беженцам сразу работать и открывать малые бизнесы после бегства от российской агрессии, Польша увеличила свой ВВП в 2024 году на – ни много ни мало – 2,7%", – отмечает представитель УВКБ ООН в Польше Кевин Дж. Аллен.

Также OBOZ.UA сообщал, что с 1 июня в Польше вступили в силу новые правила для иностранцев: ужесточены требования к студентам и ограничен доступ к рынку труда. Теперь для обучения требуется знание языка на уровне B2, а некоторым категориям мигрантов запрещено подаваться на работу или проживание.

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