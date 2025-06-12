Приняли сотни тысяч украинцев и "загнали" на худшие работы: СМИ рассказали, как страна ЕС использует труд беженцев

Украинские беженцы в Чехии стали ключевой частью рынка труда, но в основном заняты на низкооплачиваемых и тяжелых должностях, не соответствующих их образованию. Из-за языковых, бюрократических и социальных барьеров они остаются уязвимыми к трудовой эксплуатации, а система посредничества лишь усугубляет зависимость и неравенство.

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Об этом сообщает интернет-издание Чешского радио iRozhlas.cz. С началом полномасштабной войны России против Украины Чехия стала одним из главных направлений для украинских беженцев.

За короткий срок количество иностранцев в стране выросло до рекордного уровня - почти миллион при общем населении в 11 миллионов. Наибольшую долю среди них составляют украинские беженцы, получившие временную защиту. С одной стороны, они помогли удержать чешскую экономику в сложный период. С другой – стали уязвимой категорией работников, которые часто оказываются на низших ступенях рынка труда.

Несмотря на высокий спрос на рабочую силу, большинство украинцев работают на неквалифицированных и физически тяжелых должностях: строительство, уборка, уход за пожилыми людьми, грузовые перевозки. Даже те, кто имеет высшее образование, вынуждены соглашаться на работу, которая не соответствует их квалификации. Эксперты объясняют это комплексом причин, среди которых языковой барьер, длительные процедуры признания дипломов, сложная бюрократия, а также тем, что рынку нужна дешевая рабочая сила.

Чехия является одной из немногих стран ЕС, где уровень трудоустройства среди граждан стран не из ЕС выше, чем среди самих чехов. Но в то же время эта статистика обманчива, ведь большинство мигрантов работают в секторах с самой низкой оплатой и худшими условиями. Исследователи из Карлова университета констатируют, что рынок труда в Чехии функционирует за счет импорта недорогих, физически выносливых работников.

Особое беспокойство вызывает возвращение к старым схемам 1990-х годов - так называемым "посредникам", которые организуют для украинцев работу, жилье, логистику. На деле это часто превращается в трудовую эксплуатацию, ведь людям платят мизер, забирают часть зарплаты, держат в изолированных условиях без медицинской и социальной защиты. Правозащитные организации, например Diakonie Západ, фиксируют случаи штрафов за "неправильную обувь", угроз, задержек выплат и проживания в непригодных условиях.

Сейчас эта система не только унижает достоинство украинцев, но и тормозит их интеграцию в чешское общество. И хотя чешское государство декларирует готовность помогать, на практике украинские беженцы остаются дешевой и удобной рабочей силой без перспектив.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы в Польше добавили почти 100 млрд злотых к ВВП в 2024 году. Это в 8 раз больше, чем Польша потратила на всю помощь Украине за 3 года полномасштабной войны. Кроме того, участие украинцев на рынке труда способствует снижению безработицы и росту зарплат.

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