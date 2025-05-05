В Чехии создали украинский хаб единства: кто подписал декларацию

Во время официального визита президента Владимира Зеленского в Прагу 5 мая была подписана Совместная декларация о создании Центра единства Украины в Чешской Республике. Этот документ закладывает основу для открытия украинского хаба, который должен стать точкой поддержки для граждан Украины, временно находящихся за рубежом.

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Торжественная церемония подписания состоялась в присутствии Зеленского и премьер-министра Чехии Петра Фиалы. Документ скрепили подписями вице-премьер-министр по вопросам национального единства Украины Алексей Чернышов и первый вице-премьер, министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.

Хаб единства станет местом, где украинцы смогут получить юридическую, социальную и консультативную помощь, в частности в вопросах трудоустройства, адаптации и возвращения в Украину. Такой формат поддержки планируют реализовать также в Германии, Испании, Польше, а в дальнейшем и в Великобритании.

Зеленский подчеркнул важность связи с гражданами за рубежом.

"Важно подчеркнуть, что мы очень верим, что после окончания горячей стадии войны у украинцев будет возможность вернуться в Украину. Есть разные причины, почему люди ехали за границу", – сказал он во время пресс-конференции.

По словам премьера Чехии Петра Фиалы, сейчас в стране находятся около 160 тысяч украинцев, которые работают и интегрируются в чешское общество. Чехия стала государством с наибольшим количеством украинских беженцев на душу населения. До марта 2026 года эти граждане будут иметь временную защиту в соответствии с законодательством ЕС.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 5 мая, совершил официальный визит в Чехию. Там глава государства провел ряд важных встреч с руководством парламента и представителями оборонного комплекса страны.

Накануне президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли с официальным визитом в Прагу. В столице Чехии глава украинского государства провел встречу с президентом Петром Павелом.

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