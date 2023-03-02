'В ближайшие недели': Шольц анонсировал передачу Украине новых Gepard и системы IRIS-T

Вооруженные силы Украины получит от Германии новые зенитные САУ Gepard и систему ПВО IRIS-T в ближайшие недели. Также Берлин работает над поставками дополнительных боеприпасов.

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Об этом 2 марта заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Бундестаге. Он заверил, что Германия продолжит стабильно оказывать военную помощь Киеву.

"Путин продолжает делать ставку на военную победу. Но этой победы не будет. Также и потому, что мы и наши партнеры будем продолжать поддерживать Украину", – сказал политик.

С трибуны немецкого парламента Шольц также обратился к противникам военной помощи Украине, заявив, что немецкое правительство никогда не принимает соответствующие решения легкомысленно и основывается на принципе того, чтобы НАТО не стала стороной конфликта.

Канцлер также пообещал развивать Бундесвер и покончить с пренебрежительным отношением к армии ФРГ.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне глава МИД Германии Анналена Бербок предостерегла Китай военной помощи России. Она заявила, что поставки дронов стране-агрессору будут нарушением международного права.