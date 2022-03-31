В Белом доме заявили о провале плана Путина по Украине: Россия становится изолированной на мировой арене
Война, которую президент РФ Владимир Путин развязал против Украины, стала его стратегической ошибкой. Страна-агрессор становится все более изолированной от мира.
Об этом заявила директор по связям с общественностью Белого дома Кейт Бедингфилд. Ее слова приводит The Washington Post.
В администрации президента США подтвердили озвученные ранее в СМИ данные американской разведки, что советники Путина дезинформировали его перед вторжением. В частности, касательно того, что атака с нескольких направлений будет успешной.
"Обнародование этой информации способствует пониманию того, что это был стратегический провал для России", – сказала Бедингфилд.
Она добавила, что США продолжат добиваться больших потерь для России, а также помогать Украине.
Ранее OBOZREVATEL писал, что советники Путина дезинформируют его о том, насколько плохо воюет российская армия в Украине.
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