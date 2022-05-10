В Белом доме заявили, что ситуацию в Украине можно будет урегулировать дипломатическим путем

В Белом доме считают, что войну, которую страна-агрессор Россия начала против Украины, можно будет закончить дипломатическим путем. Там отметили, что цель США в этом процессе – оказывать украинцам поддержку – как военную, так и за столом переговоров.

Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге во вторник, 10 мая, сказано на сайте администрации Джо Байдена. Так она ответила на вопрос о том, что нужно будет сделать России, чтобы США сняли со страны экономические санкции, если Украина согласится на мирное соглашение.

Корреспондент уточнил, что имел ввиду, будет ли достаточно Вашингтону для снятия ограничений, так называемого мирного соглашения между РФ и Украиной

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"Я не собираюсь вести переговоры об этом. Мы знаем, что потребуется положить этому конец – нам нужен согласованный дипломатический процесс. И мы это поддерживаем. Но наша роль – продолжать укреплять руки украинцев, будь то военная помощь, экономическая, гуманитарная, продолжая сохранять единство мира. И мы просто не собираемся опережать процесс", – сказала Псаки.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Псаки ответила на обвинения российского диктатора Владимира Путина о том, что якобы союзники НАТО виновны в войне с Украиной, а не сама Россия. Она назвала выдумки президента РФ для оправдания своих преступлений ложью и абсурдом.