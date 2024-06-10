Уже есть около 30 уголовных производств по растрате средств при построении фортификаций, – Бондарь

Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность", секретарь парламентской ВСК по вопросам фортификаций и закупки БПЛА Михаил Бондарь после первого заседания рассказал журналистам, что удалось выяснить комиссии.

"Мы заслушали чиновников – министров и замминистров. Это были представители минобороны, минстратегпрома, министерства внутренних дел, департаментов и подразделений. Чтобы хотя бы понять, сколько средств было выделено на построение фортификаций и сколько средств было на закупку БПЛА", – говорит Бондарь.

Как сообщил народный депутат, распорядителем львиной доли средств, выделенных на закупку дронов, является ГССЗЗИ (Госспецсвязь), а не профильное министерство.

"Почему так есть? Почему решили, что этим должно заниматься Госспецсвязь, а не департамент министерства обороны? К сожалению, мы услышали немного плавающие ответы, что Госспецсвязь может закупать не классифицируемые товары, потому что идет классификация, прохождение различных сертификаций. Как аргументирует Госспецсвязь, им разрешается закупать без классификации. То есть выбирать фактически по своему усмотрению это изделие и у кого его покупать", – говорит Михаил Бондарь.

"Когда мы спросили, кто является заказчиком – это напрямую ГУР, СБУ, бригады. Фактически они указывают, у какого производителя Госспецсвязь должна закупать. Потому мы с этим еще будем разбираться. Суммы, которые у Госспецсвязи сейчас имеют, которые должны поступить до конца года – это 42 миллиарда с 2024 года. Это 16 млрд переходных от 40 млрд с 2023 года. И 5 миллиардов – это из спецфонда. То есть в общем – это 63 миллиарда", – сообщил секретарь ВСК.

Относительно строительства фортификаций Михаил Бондарь отметил, что в настоящее время определены 25 распорядителей бюджетных средств – это областные военные администрации, а также Минобороны и Агентство по восстановлению.

"Мы пригласили у них подетальные графики получения средств: какая область, сколько и на что получила, и какие задачи были поставлены перед каждой областью. Потому что мы должны понимать, какая область за какой участок отвечала", – говорит депутат.

"Сейчас уже открыто около 30 уголовных производств по растрате средств при построении фортификационных сооружений. Члены комиссии от "Слуг народа", услышав такие цифры, сразу же попытались защищать распорядителей средств. А львиная доля – это военно-гражданские администрации – это вертикаль президента", – говорит Бондарь.

Он отметил, что на следующее заседание комиссия должна получить подробную информацию по каждому производству. Общая сумма средств, фигурирующих в производствах – 20 млрд грн.

"Это колоссальные суммы, которые могут разворовываться, если будут доказаны этими уголовными производствами. Во время войны такие люди должны быть привлечены к ответственности с конфискацией, лишением свободы, и с тем, чтобы они не имели возможности годами, а то и пожизненно занимать такие высокие должности", – отмечает Михаил Бондарь.

Следующее заседание ВСК планируется через неделю, сообщил Бондарь.