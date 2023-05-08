'Успех украинцев – антидот против других агрессий': Зеленский объяснил важность победы Украины в войне с Россией. Видео

Президент Владимир Зеленский объяснил, почему победа Украины в войне против РФ настолько важна. По его словам, наш успех станет сдерживающим фактором и антидотом для всех других агрессий.

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Об этом Зеленский сказал в понедельник, 8 мая, в своем вечернем обращении (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Если мы сможем защитить свою свободу, то это будет свидетельством того, что на это способны и другие.

"Мир должен видеть, что свободный народ способен защитить свободу от захватчиков. Можем мы – значит, смогут другие. Если будут действовать так же смело, так же точно и так же вместе с другими свободными народами. Спасибо каждому партнеру, который помогает нашим воинам именно тем оружием, которое нужно для результативности!" – отметил гарант.

Он также выразил благодарность украинским воинам, которые защищают страну от российских атак. Отдельно президент отметил воинов 96-й Киевской зенитной ракетной бригады, которые проявили себя за последние двое суток.

Поблагодарил он также наши подразделения, которые ведут бои с оккупантами на наиболее сложных направлениях – Марьинском, Бахмутском, Авдеевском.

"Я благодарю каждого и каждого, кто защищает Украину именно там, за отвагу и стойкость! Оккупанты снова получили от своих руководителей какие-то очередные задачи продвинуться куда-то к определенной дате...Что ж, это означает лишь то, что, несмотря на любые даты, наши герои будут, как всегда, уничтожать оккупанта", – сказал Зеленский.

Президент рассказал о сегодняшнем заседании Ставки Верховного главнокомандующего. Во время него главе государства докладывали командующие оперативными направлениями, главнокомандующий ВСУ и руководители разведки.

"Кстати, доклады Буданова и Литвиненко были особенно основательными, очень актуальными, и на их основе мы будем делать определенные шаги – шаги, которые укрепят нашу защиту. Были также доклады по подготовке новых наших подразделений, по поставке боеприпасов. Провел совещание с министром вопросов стратегических отраслей промышленности по боеприпасам. Есть хорошие новости по этому поводу. Разумеется, сейчас не время их обнародовать", – подчеркнул украинский лидер.

Кроме того, Зеленский провел несколько совещаний по вопросам бехопасности с правительственными чиновниками – главой правительства, первой вице-премьером, министром внутренних дел и другими министрами. Первое из них касалось вопроса разминирования Украины, а второе – разработки фундаментальной новой концепции безопасности для нашего государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Военно-политическое руководство страны обсудило воздушные атаки российских оккупантов и возможности усиления защиты населения, гражданской и критической инфраструктуры.

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