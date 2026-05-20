Усиление возможностей F-16 для Украины: Палиса провел переговоры с Lockheed Martin
Украина ведет переговоры с американской оборонной корпорацией Lockheed Martin, чтобы усилить способности наших истребителей F-16. Очередной раунд провел заместитель руководителя Офиса президента и бригадный генерал Павел Палиса.
Об этом он сообщил в среду, 20 мая. На своей странице в Facebook Палиса показал фотографии со встречи и поделился некоторыми ее подробностями.
"Обсудили усиление возможностей F-16 для Украины, поставки запчастей, техническое обслуживание самолетов и возможности дальнейшей поддержки украинской боевой авиации", – уточнил заместитель главы ОП.
Украинская сторона надеется "совместно ускорить процессы обслуживания уже имеющихся бортов и расширить техническую поддержку в условиях высокой интенсивности применения авиации".
Добавим, что F-16 в Украине применяются как составляющая противовоздушной обороны. В Воздушных силах ВСУ публиковали видео сбития вражеского дрона-камикадзе нашим истребителем.
– В конце апреля министр обороны Михаил Федоров сообщил, что Украина получила мобильные тренажеры истребителей F-16, которые уже используются для подготовки пилотов. Благодаря этому время между обучением и боевым применением сокращается, а эффективность выполнения задач в небе растет.
– В марте президент Владимир Зеленский встретился с украинскими пилотами, которых страны-партнеры обучают управлять F-16 в Европейском тренировочном центре на территории Румынии. Первые наши воины начали тренировки на этой базе в 2024 году – часть из них уже выполняет боевые задачи и защищает Украину от российской агрессии.
