Усиление ПВО и снаряды: Федоров озвучил потребности Украины перед 'Рамштайном'

Министр обороны Украины Михаил Федоров провел разговор с руководителями оборонных ведомств Германии и Великобритании Борисом Писториусом и Джоном Гили и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Они обсудили ключевые потребности Украины перед следующим заседанием Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Федоров отметил, что ключевыми потребностями Украины остаются усиление противовоздушной обороны, поставки дальнобойных артиллерийских боеприпасов и финансирование производства украинских дронов. Об этом он сообщил в соцсетях.

Украина координирует позиции с партнерами перед "Рамштайном"

По словам Федорова, в ходе разговора были согласованы ключевые приоритеты перед очередным заседанием Контактной группы по вопросам обороны Украины.

"Наша задача – чтобы каждое решение партнеров максимально точно соответствовало реальным потребностям фронта и усиливало Силы обороны в критических доменах войны", – отметил министр.

Украина просит усилить ПВО и антибаллистическую защиту

Отдельное внимание во время переговоров уделили вопросам противовоздушной обороны.

Федоров отметил, что только во время последней массированной атаки Россия применила более 30 баллистических ракет за одну ночь.

"Россия не может достичь успеха на поле боя, поэтому наращивает террор против украинских городов и критической инфраструктуры", – заявил глава Минобороны.

По его словам, одним из ключевых приоритетов Украины остается усиление антибаллистической защиты.

Украина рассчитывает на ракеты PAC-3 и артиллерийские снаряды

Среди основных потребностей к следующему "Рамштайн" Федоров назвал дополнительные взносы партнеров в механизм PURL и закупку ракет PAC-3 через программу JUMPSTART.

Также Украина ожидает поставки артиллерийских боеприпасов повышенной дальности в рамках так называемой Чешской инициативы.

Отдельным направлением остается финансирование производства украинских беспилотников.

Федоров призвал быстрее передавать помощь военным

Министр подчеркнул, что международная поддержка должна как можно скорее превращаться в конкретный результат для украинских военных.

"Параллельно с международными механизмами критически важно сохранять и масштабировать двустороннюю поддержку партнеров – для реализации стратегии обороны Украины и усиления технологического преимущества Сил обороны", – отметил Федоров.

Он поблагодарил Германию, Великобританию и НАТО за поддержку Украины и готовность усиливать оборонное сотрудничество.

