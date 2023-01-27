''Упорно работаем'': Нуланд рассказала, когда может быть создан трибунал для РФ за военные преступления в Украине

Международный трибунал или другой механизм, в рамках которого Россию смогут привлечь к ответственности за преступления в Украине, может быть готов к лету 2023 года. Ныне США и члены G7 настойчиво работают по его созданию.

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Об этом сказала заместитель секретаря американского Госдепа по политическим делам Виктория Нуланд. Как передает "Глос Америки", 26 января она выступила на слушаниях в Комитете по вопросам международных отношений Сената США.

"Мы упорно работаем над этим с нашими партнерами из G7 и с Украиной, работаем над разнообразными моделями. Я хотела бы, чтобы мы пришли к выводу к годовщине (полномасштабного вторжения войск РФ в Украину 24 февраля. – Ред.) – примерно в феврале, но это может занять еще несколько месяцев. К лету я бы хотела, чтобы этот механизм уже появился", – отметила политик, отвечая на вопросы сенатора-демократа Бена Кардина от штата Мэриленд.

В своем вопросе он отметил, что в канун Дня памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января, считает очень важным для международного сообщества знать, что произойдет привлечение РФ к ответственности за военные и преступления против человечности. И что будет международный механизм, "например, как Нюрнбергский процесс после Второй мировой войны".

Нуланд ответила, что такая работа ведется – и по созданию правовых механизмов, и по сбору доказательств.

Она напомнила, что когда в сентябре прошлого года была с визитом в Киеве вместе с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, они встретились в Ирпене с представителями неправительственных организаций, которые "собирают доказательства и документируют их" для передачи в суды. Часть из них, по ее словам, работают при поддержке организации по международной помощи США (USAID).

Добавим: 26 января Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) единогласно проголосовала за создание специального международного трибунала для кремлевского диктатора Владимира Путина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

На прошлой неделе Великобритания потребовала создать такой трибунал с ограниченным фокусом на преступлении агрессии – в дополнение к расследованию, которое проводит Международный уголовный суд (МКС).

Что такое трибунал и какие процессы стали самыми известными в истории, – читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, после смертельного ракетного удара РФ по многоэтажке в Днепре 14 января в Европейском Союзе пообещали не оставить без наказания военные преступления путинских оккупантов против украинского народа. Там заявили, что за действия страны-агрессора России против мирных украинцев все ответственные будут наказаны.

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