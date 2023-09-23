Влиятельная американская газета напечатала грамотную статью, подробно рассказывающую, где США взять деньги на помощь Украине: забрать у россии.

Минфин Главной страны мира пока ещё кокетничает — типа, это незаконно и отпугнёт всех от доллара.

А делать с Украиной то, что делает мордор, законно? Кто так не поступает — тому опасаться нечего.

С момента вторжения россии в Украину в феврале 2022 года Соединенные Штаты и их демократические партнеры заморозили около 300 миллиардов долларов активов российского центрального банка, что составляет чуть меньше половины валютных и золотовалютных резервов кремля. Вот и источник, о котором пишет NYT.

Видео дня

Кстати, газету эту (с которой я временно примирился) связывают, между прочим, с Демократической партией США. Где к ней прислушиваются. Даже уже, возможно, некое решение приняли, так что кто кого слушает — ещё тоже вопрос. Да и республиканцы вряд ли рискнут возражать против именно такого источника финансирования. Уж тут-то явно не деньги американских налогоплательщиков.

С дикой собаки (по кличке мордор) — хоть шерсти клок. Западные цирюльники-ветеринары-банкиры состригут и передадут по назначению. То есть Украине. Нам чужого не надо. Нам в счёт компенсации наших же потерь.