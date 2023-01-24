Украину на саммите в Вильнюсе нужно официально пригласить в НАТО, – Порошенко

Петр Порошенко после заседания Межпарламентского совета Украина-НАТО заявил, что на саммите в Вильнюсе Украина должна получить официальное приглашение в Альянс. Он также объяснил, что НАТО является лучшим механизмом безопасности, и стратегические решения о поддержке Украины принимаются на базе Альянса.

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"Ничего важнее для нас сейчас, чем поддержка Вооруженных Сил и координация работы по обеспечению международной солидарности стран в поддержку Вооруженных Сил Украины не существует. И НАТО – это лучший механизм", – заявил Порошенко журналистам.

Политик считает, что, несмотря на то, что большинство помощи для нас поступает через форматы Рамштайна, через форматы двустороннего сотрудничества – стратегические решения принимаются на базе НАТО.

"Мы задали вопрос не ограничиваться только танками Леопард. Вопрос истребителей F-16 – это вопрос сегодняшнего дня, а не когда-либо в 2023 году. Вопрос увеличения радиуса действия для ракет, поставляемых Украине, включая ATACMS – это вопрос сегодняшнего дня. Мы должны их получить сейчас и уже – для того, чтобы эффективно обеспечить контрнаступление, для того, чтобы сорвать российское наступление весной", – отметил Порошенко.

Пятый президент поставил вопрос большого количества боеприпасов – начиная от снарядов для автоматических гранатометов, в которых очень нуждаются наши войска в Бахмуте и на востоке, и завершая вопросом противодействия дронам. Порошенко уверен, что ключевое для нас – противовоздушная оборона.

"Впервые мы подняли вопрос координации действий стран-членов НАТО по санкциям. Сейчас обсуждается девятый пакет санкций. Я говорю: цель – вдвое уменьшить российский экспорт. Был 580 млрд, должно быть 290, не больше. И это будет в сочетании с мощностью Вооруженных сил Украины наиболее эффективным средством остановить войну", – отметил Порошенко.

Он также сообщил, что украинская делегация поддержала позицию по членству Украины в НАТО.

"Для меня категорически неприемлема позиция отдельных, в том числе наших союзников о том, что давайте договоримся, когда Украина победит, тогда откроют двери для Украины в НАТО. Нет, потому что именно членство Украины в НАТО является ключевой составляющей и для нашей победы, и для мира на украинских условиях. Мира без членства Украины в НАТО не будет. Это должны понять все. И это то, что я сегодня пытался донести и донес. Этот вопрос ставились и Генсеку, этот вопрос ставился и руководителям Парламентской ассамблеи. Этот вопрос ставился и послам ", – сообщил Петр Порошенко.

"Мы очень надеемся, что нам удастся продвинуть этот вопрос в преддверии саммита в Вильнюсе. Мы держим кулаки. Вильнюс счастлив для нас город. Мы не говорим о том, что в Вильнюсе должно быть принято решение о членстве. Но мы говорим, чтобы Украина наконец-то получила приглашение в НАТО. И мы будем делать все от нас зависящее, чтобы это приглашение наконец-то прозвучало", – резюмирует Порошенко.