Конгрессвумен от Республиканской партии Виктория Спартц, родившаяся в Украине в Черниговской области, заявила, что украинцы "должны смириться" с передачей своих территорий России. Также, по ее словам, граждане Украины должны требовать отставки президента Владимира Зеленского.

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Об этом она сказала в интервью The Telegraph. Издание цитирует ее слова в материале под красноречивым названием: "Первая в Украине конгрессвумен США: Мы должны отдать землю России".

"Единственная представительница украинского происхождения в Конгрессе не боится разочаровать своих земляков: в комментарии The Telegraph она заявила, что украинцы должны смириться с передачей части территорий России и требовать отставки военного лидера Владимира Зеленского", – говорится в статье The Telegraph.

Конгрессвумен Спартц заявила, что она вообще не понимает, как Украина может потребовать сохранения территорий, ведь она не выиграла войну.

"Я просто не понимаю, как они (украинцы - Ред.) могут требовать сохранения территорий. Если они выиграют войну – это уже будет другое дело", – Спартц.

Поддерживая решение Дональда Трампа о переговорах с российским диктатором Путиным и в то же время критикуя Владимира Зеленского, Спартц заявила, что "легкого решения нет".

"Президент Трамп унаследовал эту работу, поэтому теперь ему приходится с этим разбираться", - сказала Спартц.

В унисон с Трампом конгрессвумен, родом из Украины, перекладывает вину на его предшественника Джо Байдена, с которым Спартц конфликтовала из-за отказа предоставить помощь Украине для победы в войне.

"Как я говорила два года назад, лучше всего – выигрывать войны как можно скорее. "Сколько потребуется" – это не часто заканчивается хорошо для демократий", – сказала Спарц.

В то же время, она сама в апреле 2024 года не поддержала законопроект палаты представителей США по помощи Украине на 61 миллиард долларов, обвинив правительство Зеленского в коррупции. К слову, это голосование прошло через несколько дней после ракетного удара по ее родному Чернигову, где Спарц жила и училась в школе.

Издание отмечает, что "ее презрение к мистеру Байдену сравнивается только с презрением, с которым она относится к президенту Украины".

Издание также обнародовало комментарий Виктории Спартц о президенте Зеленском, который она сделала после его разговора с Трампом в Овальном кабинете. Конгрессвумен тогда заявила, что Зеленский "оказал медвежью услугу украинскому народу" и "облил американского президента грязью".

При этом Спартц добавила, что в Украине должны быть выборы, и "если они снова выберут его, они потеряют остальную страну".

Как отмечает автор статьи, на протяжении всего интервью Спартц никак иначе не называла украинцев, как "они".

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