'Делай свою работу': республиканку Спартц освистали во время встречи с избирателями из-за действий Трампа и Маска

Конгрессвумен украинского происхождения Викторию Спартц освистали на собрании муниципалитета в городе Вестфилд в ее избирательном округе в штате Индиана (США). Это произошло 28 марта, когда республиканка защищала масштабные сокращения расходов федерального правительства, проводимые миллиардером Илоном Маском.

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На ее слова сторонники Республиканской партии ответили свистом, насмешками, возгласами: "Делай свою работу". Ранее, как передает Reuters, спикер Палаты представителей Майк Джонсон призывал законодателей-республиканцев избегать подобных встреч, чтобы не провоцировать негативную реакцию американцев.

При этом Джонсон утверждал, что за "беспорядки" на таких собраниях якобы несут ответственность демократы.

Спартц пыталась не обращать внимание на реакцию аудитории и продолжала выступать.

Она выступила в защиту сокращения рабочих мест и программ Департаментом эффективности государственного управления, и повторила республиканскую мантру о том, что эти действия направлены "прекращение расточительства, мошенничества и злоупотреблений".

"Это ваши деньги, это ваши деньги", – сказала Спарц, пока люди свистели. "Если они могут работать лучше с меньшими деньгами, они должны это сделать. Это эффективность правительства", – добавила политик.

Одна из слушательниц спросила конгрессвумен о ее отношении к скандалу вокруг секретного чата Signal, куда советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц случайно добавил журналиста. Слушательница спросила, потребует ли Спарц отставки Уолтца, министра обороны Пита Хегсета и других участников инцидента. Этот вопрос участники встречи встретили аплодисментами.

"Нет, я не буду требовать их отставки", – ответила уроженка Украины, чем вызвала возмущение присутствующих.

В конце концов, ярая поклонница MAGA признала, что "это не лучшая ситуация", и выразила надежду, что она будет тщательно расследована.

"Дональд Трамп был избран президентом большинством американцев, но я знаю, что вы разочарованы Илоном Маском", – также признала она.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее Виктория Спартц заявила, что для победы в войне с Россией Украина должна "мобилизовать всю страну", аргументируя это тем, что РФ имеет численное преимущество и не учитывает потери своих граждан.

– В 2024 году конгрессвумен отказывалась поддержать любое другое финансирование помощи для Украины, отстаивая усиление мер по охране границ США.

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