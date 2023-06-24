Сейчас особенно тревожно предателям-украинцам. Ходят нехорошие слухи, что в случае успеха Пригожина их уже решено выставить главными виновными провала СВО – врали, подавали фальшивую информацию о настроениях в Украине, подстрекали к вторжению, обещали, что сопротивления не будет.

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Пригожин в своем обращении уже назвал Медведчука падалью, которую следует расстрелять, так что никаких сомнений в этом нет.

В принципе, все эти царевы, медведчуки и кивы идеально подоходят на роль козлов отпущения – их никому не жалко.